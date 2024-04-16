Eugenio Derbez dice que Alessandra “lo dejó” por famoso cantante: “Me ofendí, muy llevado”

Video Aislinn Derbez ventila la promesa que Eugenio le hizo y que afectó la relación con Alessandra

Eugenio Derbez habló sobre la emoción con la que Alessandra Rosaldo reaccionó a su encuentro con el cantante Lenny Kravitz hace un par de semanas.

¿Eugenio Derbez celoso de Lenny Kravitz?

El comediante mexicano recordó que su esposa “lo dejó” a media cena en cuanto supo que la estrella estadounidense se encontraba en el mismo hotel donde ellos estaban.

"Sí (se encontró con Lenny Kravitz) y me dejó”, dijo el actor en entrevista con el programa ‘Ventaneando’ el pasado 15 de abril.

Derbez confesó que Alessandra le había pedido como favor hablar con la gente del hotel para conseguirle una foto, pero él se negó.

“Estábamos aquí (en el hotel) cenando y uno de los asistentes nos avisa… porque ella ya me había dicho que Lenny Kravitz estaba (en el hotel), le dije ‘sí’ y me dijo ‘consígueme una foto’, le dije 'no voy a hablar con la gerencia para que le toquen a la puerta'”, relató.

Por coincidencia, el intérprete de ‘The Chamber’ se encontraba en los elevadores del hotel y la vocalista de Sentidos Opuestos no perdió la oportunidad para acercarse y conseguir su foto con el cantante.

“De repente estábamos cenando y uno de los asistentes le dijo 'Lenny Kravitz está en los elevadores’ y me dejó a media cena, se fue y ya no regresó en toda la noche", dijo entre risas. "Hasta el otro día ya no supe de ella", bromeó.

Alessandra Rosaldo presume foto con Lenny Kravitz y Eugenio Derbez se "ofende".



Eugenio Derbez reconoció la actitud amable del cantante durante el encuentro con la mamá de Aitana, la menor de sus hijos.

"Se paró muy emocionada, fue se sacó su foto y súper lindo, muy agradable, me dijo Ale que fue una experiencia muy bonita", dijo.

Sin embargo, el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ hizo gala de su sentido del humor al confesar que se sintió ofendido con el mensaje que el cantante dedicó a su esposa.

"Cuando le respondió todavía me ofendí más, muy llevado, dije 'una cosa es que te tomes una foto y otra que ya... ¿no? pero es Lenny Kravitz y todo se le perdona", bromeó.

El pasado 26 de marzo, Alessandra Rosaldo presumió en Instagram la dichosa fotografía que logró tomarse con Lenny Kravitz a quien agradeció por la atención.

“Lo que es estar en el lugar correcto y en el momento justo. Ahora me encontré a #theoneandonly @lennykravitz ¡y casi muero de la emoción! Súper amable y súper sonriente, un regalo haberlo conocido”, escribió Rosaldo, quien casi de inmediato recibió respuesta: “El placer fue mío”, dijo el cantante.