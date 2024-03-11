Esposo de Jacky Bracamontes deja llorar de dolor a su hija: “No soy tan cruel”

Video Las hijas de Jacky Bracamontes cantan, bailan y son idénticas a su mamá: mira cómo han crecido

Martín Fuentes, esposo de Jacky Bracamontes, recibió críticas en redes sociales por supuestamente hacer que su hija Paula, de 6 años, continuara corriendo pese a su llanto y queja de dolor en una pierna.

Actitud de esposo de Jacky Bracamontes con su hija divide opiniones

Martín Fuentes comparte en redes sociales logros, actividades extremas y las múltiples disciplinas deportivas que sus cinco hijas, Jacky, Caro, Renata Paula y Emilia realizan.

Aunque la mayoría de sus publicaciones reciben comentarios de admiración hacía su labor como papá, en esta ocasión la reacción del piloto dividió opiniones.

En la grabación se observa a las cinco menores, fruto de su matrimonio de más de una década con Jacky Bracamontes, emprender una carrera de 2 millas, poco más de 3 kilómetros.

Sin embargo, en la última media milla, Paula, una de las mellizas, aparece en el video llorando y gritando que le duele una pierna a lo que Martín reacciona con frases para motivarla a que continúe corriendo.



"Vamos, vamos, ¿qué te duele? ¿las piernas? ok, mi amor, no pasa nada. Vamos, es bueno ese dolor, significa que estás haciendo ejercicio. Vamos desahógate, no pasa nada", se le escucha decir en la grabación compartida el pasado 10 de marzo.

Esposo de Jacky Bracamontes responde a críticas

Las imágenes generaron un debate entre sus seguidores pues hubo quienes consideraron la acción como “cruel”, mientras que otros respondieron que las críticas eran exageradas.

En la descripción del video, Martín Fuentes hizo referencia al impacto que causaría su publicación, por lo que pidió terminar de ver el video en el que las cinco niñas aparecen arrojándose a la alberca tras la carrera.