Esposa de ‘influencer’ muerto en un circo fue la primera en ser atacada: asciende número de muertos

Video Este es el último video del ‘influencer’ al que quitan la vida en un circo minutos antes de la tragedia

Nicole Burgos, esposa del ‘influencer’ Cristhian Nieto, fue la primera en ser baleada durante el ataque armado en el que ambos perdieron la vida la noche del domingo 2 de julio.

De acuerdo con la Policía Nacional de Ecuador, la pareja era el blanco del crimen, ocurrido en las inmediaciones de ‘El circo de Arón ‘El Chiche’ y Juanito’, en la ciudad de Manta.

Esposa de Cristhian Nieto fue atacada primero

El portal Extra.ec reporta que los sicarios primero lesionaron a Nicole Burgos “con un tiro en la cabeza” y posteriormente dispararon a Cristhian Nieto “en la parte alta de su cuerpo”.

Cristhian Nieto y su esposa, Nicole Burgos, perdieron la vida la noche del 2 de junio. Imagen Nicole Burgos/Facebook

Fabary Montalvo, jefe policial de la Subzona Manabí, indicó que fueron dos personas las que participaron en la ejecución.

Ambos se encontraban en el interior de las instalaciones y acudieron hacia la zona cercana a la taquilla, donde ella estaba grabando un ‘live’ para TikTok mientras que su marido realizaba labores de producción.

“Los sujetos armados entraron por la parte posterior del circo y acudieron a disparar directamente sobre las personas que fueron atacadas”, explicó el coronel.

“Luego, salieron corriendo y huyeron en un carro que fue quemado en Los Artesanos”, agregó al respecto de los culpables.

Tras el atentado, Nieto quedó “mal herido”, por lo que fue trasladado a la Clínica Los Esteros para recibir atención médica.

“Según el diagnóstico del doctor, al momento que él (Cristhian) ingresó, a los pocos momentos, falleció”, relató Montalvo.

Por su parte, a Nicole la llevaron al hospital Rafael Rodríguez Zambrano; sin embargo, los especialistas no pudieron salvarla.

El comandante puntualizó que Nieto no registraba antecedentes penales, pero que en su historial sí hay cuatro procesos judiciales. Burgos no tuvo ningún registro delictivo.

La mañana del 3 de junio, familiares de los creadores de contenido arribaron al Centro Forense de Manta para que les entregaran sus cadáveres.

Horas más tarde, sus ataúdes arribaron hasta Babahoyo, Los Ríos, donde comenzaron a realizarse sus despedidas fúnebres.

Las autoridades todavía no determinan el móvil del delito. Una de sus hipótesis es que estaría relacionado con “la labor que él realizaba”.

El número de muertos aumenta

Además de Cristhian Nieto y Nicole Burgos, uno de los asistentes a la función también murió a causa de esta sorpresiva agresión.

Se trata de Steven Leonardo Mendoza Reyes, cuyo deceso ocurrió cerca de las dos y media de la madrugada del 3 de junio, en el hospital Rafael Rodríguez Zambrano.

Extra.ec dio a conocer que el padre del joven de 24 años, quien pidió no ser identificado, declaró: “Él era un chico que estudiaba Ingeniería Eléctrica en la universidad”.

“Nosotros lo apoyábamos, hace pocos meses se unió con una chica. Él quería terminar sus estudios y tener su casa y construir su familia”, lamentó.