Es oficial: Sofía Reyes y Ricky Montaner terminaron su noviazgo

Mientras Ricky Montaner celebra que YouTube acaba de nombrar a Mau y Ricky ‘Artist on the Rise’ y sigue eufórico con el lanzamiento del disco 'Aventuras y curiosidades', sus fans no paran de preguntarle cómo va su noviazgo con la cantante Sofía Reyes .

Este año Sofía Reyes y Ricky forman parte de los nominados de Premios Juventud. El nombre de ella aparece en la categoría Sick Dance Routine (Coreografías que me Matan), por su tema 'R.I.P.', y él (junto con su hermano) compite en las categorías Singing In The Shower (Ritmo en la Regadera), Scroll Stopper (Me Llama la Atención) y This Is ‘BTS’ (Esto sí es ‘BTS’), el primero y el último por su tema 'Desconocidos'.