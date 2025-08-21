Fiscalía revela parentesco del acompañante de Ernesto Barajas que también murió

Video ¿Cantante de Enigma Norteño consumía sustancias prohibidas? Esto dijo antes de morir

Ernesto Barajas fue acribillado en una pensión de autos en Zapopan, la tarde del 19 de agosto. La fiscalía informó los avances del caso y reveló quién era el hombre que acompañaba al vocalista de Enigma Norteño, quien también murió en el ataque.

El vicefiscal de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Santillán, informó que el hombre era parte del staff de la agrupación y además, era su compadre.

PUBLICIDAD

Ernesto Barajas cambió de residencia por amenazas

El fiscal Salvador González de los Santos reveló que Ernesto Barajas y su familia tenían menos de un año viviendo en Jalisco, pues se mudaron de Sinaloa por la inseguridad, así como por las amenazas que había recibido en otros estados del país.

¿A Ernesto barajas lo asesinó el crimen organizado?

El vicefiscal también informó que hasta el momento no existen indicios que confirmen que el homicidio fue perpetrado por algún cártel.

Gutiérrez Santillán mencionó que "se está explotando" en una de las líneas de investigación las canciones que interpretaba con Enigma Norteño como posible "móvil del delito".

Los hechos del homicidio

El fiscal explicó que Barajas y su acompañante estaban en la pensión de autos esperando recibir varios vehículos para presuntamente comercializarlos.

Las autoridades revelaron que se trataba de cuatro unidades que habían sido enviadas desde Sinaloa.

Fue en ese momento que fueron abordados por dos sujetos armados que les dispararon a quemarropa. Ernesto Barajas recibió varios impactos, mientras que su compadre solo uno que fue mortal.

Una empleada del lugar fue una víctima colateral y recibió un disparo en una pierna, pero la joven se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades continúan indagando y ya cuentan con el material de las cámaras de vigilancia del lugar.