Acusan a Erika Buenfil de subir fotos con “bastantes filtros”: ella responde por qué lo hizo

Erika Buenfil dividió opiniones entre sus seguidores luego de publicar una fotografía en la que lucía más joven. Incluso, según algunos internautas, “igual que en la telenovela Marisol”.

La actriz acompañó su publicación de Instagram con el mensaje: “Nunca dudes de tu potencial, y de todo lo que eres capaz de lograr”, generando cientos de reacciones.

Mientras algunos aplaudían la publicación de Erika Buenfil, otros la acusaban de utilizar “bastantes filtros”, comentarios a los que la intérprete de 60 años respondió contundente.

La razón por la que Erika Buenfil utiliza filtros

A través de su cuenta oficial de X, la protagonista de ‘Fugitivas’ (telenovela que puedes ver en ViX) reveló la razón por la que sus últimas fotografías aparecen con muchos filtros.

“Lo hice con una app solo para jugar”, puntualizó y compartió más fotografías con nuevos retoques.

Erika Buenfil a favor de usar filtros en redes sociales

En mayo de 2022, Erika Buenfil se mostró a favor de usar filtros en las redes sociales y, aunque destacó que no siempre los utiliza, aseguró son una buena muy buena herramienta.

"Los filtros son para eso, yo en muchas (fotos) uso y en muchas no. Hasta me dicen es que a ti te vale. Si hay momentos en los que yo me presento tal cual y luego solitas las fotos tienen filtros naturales a veces”, dijo ante las cámaras del programa Hoy.