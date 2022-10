Erika Buenfil fue discriminada por ser mamá soltera: contó lo que vivió en su embarazo

Este 2022, Nicolás, el hijo de 17 años de Erika Buenfil, compartió que poco a poco está teniendo una relación con su padre Ernesto Zedillo Jr., quien se desentendió de él durante años.

El joven señaló que ya perdonó a su papá y no le guarda rencor, una posición que igualmente comparte Erika Buenfil, quien en varias ocasiones ha declarado que Ernesto le dio el mejor regalo de su vida: su hijo.

No obstante, a pesar de la bendición y alegría que significa ser madre, la actriz de ‘Marisol’, (que puedes ver gratis en ViX) recientemente reveló que ser mamá soltera trajo consigo momentos de discriminación.

Erika Buenfil vivió malos tratos por ser madre soltera



La actriz de ‘Tres Mujeres’ (que puedes disfrutar gratis en ViX) compartió con Luis Magaña, reportero de ¡Siéntese quien pueda!, algunas de las vivencias que experimentó en sus inicios como mamá soltera.

En 2004, tras un breve romance con Ernesto Zedillo Jr. (quien es 12 años menor que ella), Erika Buenfil resultó embarazada.

En ese entonces, la actriz tenía 41 años y disfrutaba de una exitosa carrera en telenovelas. No obstante, eso no impidió que fuera señalada por su nueva maternidad a la que se aventuraba sola.

“Había muchos ojos encima de mí, miradas, ideas, y chismes… La gente se preguntaba y se contestaba, seguramente fui el chisme de muchas mesas y de muchas sobremesas: ‘Ya saben que Erika Buenfil está embarazada’”.

La actriz señaló, en esta entrevista publicada el 13 de octubre, que muchas personas veían su embarazo “como si fuera pecado”, lo cual la hizo vivir situaciones de discriminación.

“Pagué mi pecado. Llegué a restaurantes de los que me sacaron o me ponían en una mesa en donde no me vieran, porque ¡qué vergüenza!”.



La protagonista de ‘Vencer el pasado’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) es originaria de Monterrey, Nuevo León, estado de México que se caracteriza por ser conservador, postura que también tiene la familia de Buenfil.

Esto provocó que igualmente en su círculo más cercano experimentara los prejuicios de tener un hijo y no estar casada.

“Yo venía de una familia muy tradicional, de hecho siguen siendo muy tradicionales, el matrimonio como marca”.



Erika admitió que sí le dolió cuando supo que estaba embarazada y no tuvo el apoyo del padre de Nicolás, pero eso no la detuvo a convertirse en mamá.

“A mi me dolió el hecho como de la impotencia, como de ‘¿Y ahora qué hago?’, te lo preguntas mil veces. Pero yo agarré el toro por los cuernos”.



A pesar de que ser madre soltera no fue visto con buenos ojos al inicio, Buenfil dejó en claro que ninguna de las críticas o malos tratos pudieron arrebatarle la felicidad de ser mamá de Nicolás.

“Nunca se compensó cuando yo iba con mi hijo en el carrito sentado en un supermercado… Nunca me importó lo que la gente dijera de mí”.



Asimismo, Erika reiteró que Ernesto Zedillo Jr. le dio el mejor regalo de su vida.

“Va a sonar un poco loco, pero ha sido el mejor regalo de cualquier novio. No hay joya, no hay coche, no hay nada que se compare con la alegría de haber tenido a ese hijo tan hermoso”.



La actriz de 58 años, cumplirá 59 el próximo 23 de noviembre de 2022, también aprovechó para destacar que actualmente la sociedad ya ve de diferente forma a las mamás solteras.

“Las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado y a lo mejor lo único que hice fue como adelantarme a los tiempos”.