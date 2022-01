Sydney Sweeney habló sobre los desnudos en 'Euphoria': la afectaron a ella y a su familia

Sydney Sweeney es una actriz estadounidense de 24 años que, aunque entró a la industria del cine y la televisión desde 2009, ha ganado popularidad en los últimos años por su trabajo en las series de HBO ‘Sharp Objects’, ‘Euphoria’ y ‘The White Lotus’.

En ‘Euphoria’, Sweeney da vida a Cassie Howard, un personaje cuya historia se ha desarrollado a partir de su pasado sexual y la actriz ha tenido que grabar escenas desnuda.

Sydney Sweeney también filmó escenas eróticas en la película ‘The voyeurs’, por lo que cree que existe un estigma en la industria hacia las actrices que se desnudan en pantalla.

Sydney Sweeney habló sobre la escenas de desnudos

En una entrevista con The Telegraph, la actriz fue cuestionada sobre la sexualización de su personaje en ‘Euphoria’ y, aunque ella considera que es algo “a lo que se acostumbró”, expresó su sentir al respecto por ver su talento eclipsado por ese tipo de escenas.

“Esto es algo que me ha molestado desde hace un tiempo. Estoy muy orgullosa de mi trabajo en ‘Euphoria’. Creo que fue una gran actuación, pero nadie habla de ella porque me desnudé. Hago ‘The White Lotus’ y, de repente, los críticos me prestan atención. La gente me adora. Dicen: ‘Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer?’. Y yo digo: ‘¿No viste eso en ‘Euphoria’? ¿No lo viste en ‘The Handmaid’s Tale’?”, expresó Sydney Sweeney.



La actriz afirmó que ese fenómeno al que se refiere es una cuestión de género en la industra, pues no sucede lo mismo con los hombres.

“Cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios. Pero cuando una chica lo hace, es completamente diferente”, declaró la actriz.

Sydney Sweeney no fue obligada a desnudarse en 'Euphoria'

Cabe destacar que, si bien Sweeney está dispuesta a desnudarse en pantalla con fines artísticos, la actriz dejó claro que no se sintió obligada por Sam Levinson, el creador de ‘Euphoria’, para realizar las escenas e incluso daba su opinión en las que no creía que fuera necesario desnudarse.

“Nunca sentí que Sam me presionara o estuviera tratando de conseguir una escena de desnudo para HBO. Hay momentos en los que Cassie se supone que debía estar sin camiseta y yo le decía a Sam: ‘no creo que sea realmente necesario aquí’. Y él decía: ‘ok, no lo necesitamos’. Cuando no quería hacerlo, no me obligaba”, explicó Sweeney.



Sin embargo, su experiencia no ha sido la misma en todas las producciones y ha vivido situaciones incómodas en rodajes en los que debe desnudarse.

"He tenido experiencias en las que quiero ir a casa y tallarme hasta quedarme en carne viva porque me siento asquerosa”, reveló la actriz.

Los ataques a Sydney Sweeney y su familia

Además de la estigmatización de la que habló Sydney Sweeney, la vida privada de la actriz se ha visto afectada a raíz de sus desnudos en cine y televisión, ya que su hermano menor fue etiquetado en una ocasión en una fotografía en la que ella estaba desnuda.

“Eso fue lo más doloroso que alguien pudo hacer. Lo que hago está completamente separado de mi familia. Mi personaje está completamente separado de mí. Es muy irrespetuoso y angustioso”, confesó Sweeney.