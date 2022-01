7 tramas de 'Euphoria' que no se han resuelto: ¿los escritores se olvidaron de ellas?

Todos los personajes de ‘Euphoria’ guardan secretos; sin embargo, Kat ocultó a su familia y amigos que era una ‘camgirl’. Hasta el momento, la serie no ha retomado su secreto, pero es algo que debería explorar, ya sea que quede expuesta ante el mundo o no. Al igual que el resto de situaciones de personajes, no es una actividad adecuada para una adolescente.