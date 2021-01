En español: la carta que la esposa de Kobe Bryant recibió de una amiga de su difunta hija

Las muestras de cariño no se han hecho esperar en el emblemático Staples Center de Los Ángeles por el primer aniversario luctuoso, los seguidores de la estrella de la NBA han acudido para dejar flores, fotografías y otros detalles para Kobe y su hija Gianna.

"Muchas gracias por compartir maravillosamente conmigo algunos recuerdos de mi Gigi y permitirme compartirlos aquí en mi IG. Mi Gigi es increíble y realmente aprecio tu atenta carta. Ella te ama tanto. Extraño mucho a mi niña y a Kob-Kob también. Nunca entenderé por qué y cómo esta tragedia pudo haberle ocurrido a seres humanos tan hermosos, amables y asombrosos. Todavía no parece real. Kob, lo hicimos bien. Gigi, todavía enorgulleces a mamá. ¡Te amo!", se lee en el texto que acompaña a la carta:

El emotivo texto de la adolescente comienza confesándole a Vanessa que "piensa y ora por ella constantemente". "Mi mente continuamente piensa en su hermosa hija. Su sonrisa y actitud me impulsaron a ser mejor . Probablemente ya ha escuchado esto, pero si alguna vez me convierto en mamá, deseo que mi hija sea exactamente como la suya. Ella era amable, cariñosa y extremadamente educada".

'Aubz', como llamaba Gianna de cariño a su amiga, recordó algunas anécdotas donde resalta los buenos modales y educación de la fallecida jovencita. "Recuerdo una vez sentada a su lado durante la comida en segundo grado, cómo nos enseñó a no hablar mientras comíamos. Sin embargo, esta no era una enseñanza de mala manera, no nos estaba corrigiendo, sino ayudándonos a ser mejores versiones de nosotros mismos", explicó.