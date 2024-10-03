Eminem será abuelo: así fue como su hija Hailie lo dejó en shock al darle la noticia

Video Eminem habló sobre su ‘romance’ con Nicki Minaj: mira lo que dijo | Kiubo

Eminem será abuelo a sus 51 años. Su hija mayor, Hailie Jade Scott, anunció su primer embarazo en complicidad con el rapero.

Este 3 de octubre, Eminem sorprendió al lanzar su nuevo video musical ‘Temporary’, donde reveló que su primogénita está esperando a su primer bebé.

Durante una de las escenas, aparece Eminem y su hija sentados en las escaleras de un porche, cuando la joven de 28 años le entrega un jersey personalizado de los Detroit Lions con la leyenda “Abuelo”.

El rapero quedó en shock ante la noticia del embarazo de su hija. Imagen Eminem / Youtube



Ante la sorpresa del músico, Hailie lo sorprende con las imágenes de una ecografía, dejando a Eminem completamente en shock ante la cámara.

Hasta el momento, son pocos los detalles los que se conocen sobre el embarazo de la hija de Eminem.

¿Quién es la hija de Eminem que está embarazada?

Hailie Jade Scott nació en 1995 como fruto de la relación del rapero con su novia de la adolescencia Kimberly Anne Scott, con quien se casó en dos ocasiones y, posteriormente, se divorció, primero en 2001 y luego en 2006.

Hailie, quien siempre ha tenido muy buena relación con su papá, se casó el 20 de mayo de 2024 con Evan McClintock.

De acuerdo con TMZ, la boda de Hailie se celebró en Battle Creek y contó con la presencia de amigos cercanos y familiares de la pareja.

La joven de 28 años, que está a punto de convertirse en madre, se graduó en 2018 de la carrera de psicología. Sin embargo, también es una apasionada de la moda. Incluso, ha participado en varias campañas publicitarias, según ha presumido en su cuenta de Instagram, donde registra 3.4 millones de seguidores.