Eminem

Eminem será abuelo: así fue como su hija Hailie lo dejó en shock al darle la noticia

El rapero anunció el embarazo de su hija a través de su nuevo video musical ‘Temporary’. Eminem se convertirá en abuelo a sus 51 años.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Eminem habló sobre su ‘romance’ con Nicki Minaj: mira lo que dijo | Kiubo

Eminem será abuelo a sus 51 años. Su hija mayor, Hailie Jade Scott, anunció su primer embarazo en complicidad con el rapero.

Este 3 de octubre, Eminem sorprendió al lanzar su nuevo video musical ‘Temporary’, donde reveló que su primogénita está esperando a su primer bebé.

PUBLICIDAD

Durante una de las escenas, aparece Eminem y su hija sentados en las escaleras de un porche, cuando la joven de 28 años le entrega un jersey personalizado de los Detroit Lions con la leyenda “Abuelo”.

El rapero quedó en shock ante la noticia del embarazo de su hija.
El rapero quedó en shock ante la noticia del embarazo de su hija.
Imagen Eminem / Youtube

Más sobre Eminem

Muere madre de Eminem, la habían desahuciado hace tres meses
1 mins

Muere madre de Eminem, la habían desahuciado hace tres meses

Univision Famosos
¿Muertos vivientes? Estas son las teorías más alocadas que rodean a los famosos
34 fotos

¿Muertos vivientes? Estas son las teorías más alocadas que rodean a los famosos

Univision Famosos
Conoce a la hija de Eminem: Hailie tiene 26 años, es psicóloga y toda una fashionista
2 mins

Conoce a la hija de Eminem: Hailie tiene 26 años, es psicóloga y toda una fashionista

Univision Famosos
Desde Eiza González hasta 'El Buki' y A-Rod: las gradas del Super Bowl se llenaron de famosos
21 fotos

Desde Eiza González hasta 'El Buki' y A-Rod: las gradas del Super Bowl se llenaron de famosos

Univision Famosos
Famosos que se ven mejor 'que 2 de 22': lucen mucho más jóvenes de lo que son
9 mins

Famosos que se ven mejor 'que 2 de 22': lucen mucho más jóvenes de lo que son

Univision Famosos


Ante la sorpresa del músico, Hailie lo sorprende con las imágenes de una ecografía, dejando a Eminem completamente en shock ante la cámara.

Hasta el momento, son pocos los detalles los que se conocen sobre el embarazo de la hija de Eminem.

¿Quién es la hija de Eminem que está embarazada?

Hailie Jade Scott nació en 1995 como fruto de la relación del rapero con su novia de la adolescencia Kimberly Anne Scott, con quien se casó en dos ocasiones y, posteriormente, se divorció, primero en 2001 y luego en 2006.

Hailie, quien siempre ha tenido muy buena relación con su papá, se casó el 20 de mayo de 2024 con Evan McClintock.

De acuerdo con TMZ, la boda de Hailie se celebró en Battle Creek y contó con la presencia de amigos cercanos y familiares de la pareja.

La joven de 28 años, que está a punto de convertirse en madre, se graduó en 2018 de la carrera de psicología. Sin embargo, también es una apasionada de la moda. Incluso, ha participado en varias campañas publicitarias, según ha presumido en su cuenta de Instagram, donde registra 3.4 millones de seguidores.

Así anunció la hija de Eminem que está embarazada.
Así anunció la hija de Eminem que está embarazada.
Imagen Hailie / Instagram
Relacionados:
EminemHijos de famososFamosas EmbarazadasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD