No ganó en La Casa de los Famosos, pero ¿Emilio Osorio recibió lujoso regalo de su papá?

“La neta es un nombre con el que me siento superchido y me siento muy arropado cada vez que lo dicen. Si me siento feliz… Salí con otro nombre, ya soy ‘halcón’… ya registré ‘Emilio halcón’, ya ese es mi nombre literalmente. La gente lo pidió, los fans lo pidieron, entonces lo tenía que hacer”, sentenció en entrevista con Mara Patricia Castañeda.