Carmen Salinas Hija de Carmen Salinas reacciona a acusaciones contra la actriz por presuntos rituales con niños La hija de la fallecida actriz Carmen Salinas rompió el silencio ante los señalamientos que hizo un recluso de que su madre, supuestamente, “compraba niños” para hacer presuntos sacrificios.



María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, reaccionó a las acusaciones que un recluso hizo en contra de la actriz, a quien señaló de realizar presuntos rituales satánicos con niños.

“Sí, sí estoy bastante enterada (del tema) y la verdad, sí estoy bastante molesta, sacada de onda, porque es una persona que si está en la cárcel, tú sabrás… no tiene educación, no tiene principios y lo que quería era crearse fama, es lo que yo creo”, declaró a Gustavo Adolfo Infante el 26 de febrero.

La hija de Carmen Salinas lamentó que la activista, Saskia Niño de Rivera, “le siguiera el juego”, sobre todo, porque la fallecida actriz era una mujer católica.

“La señorita que lo entrevistó, no se vale que le siga el juego. Es algo imposible, es una mentira. Mi mamá era católica, era de ayudar, ¿cómo iba a entrar en estas situaciones?”, agregó.

Hija de Carmen Salinas considera demandar por difamación

Sin entrar en más detalles sobre el tema sobre el tema, María Eugenia Plascencia expresó sus intenciones de proceder legalmente.

“Estoy en pláticas con la persona que está conmigo, porque no quiero seguirle el juego a ese señor porque es darle fama sin tenerla… como que quieren provocar una situación… Pero sí estoy bastante molesta con esto porque están difamando el nombre de mi mamá”, dijo.

“Estoy en pláticas (analizando demanda). Sí tengo que ver qué voy a hacer porque no se vale que estén difamando el nombre de mi mamá”, sentenció.

Al igual que María Eugenia Plascencia, los nietos de la actriz manifestaron su molestia ante las acusaciones del hombre, quien en el mismo podcast afirmó haber sido reclutado como sicario desde su infancia.

“Es una falta de respeto a una figura como lo fue mi abuela. Creo que es un error muy grave que cometió esta persona, y es muy triste que se tenga que colgar de la imagen de alguien que ya no está con nosotros. Qué casualidad que los demás nombres que según menciona este cuate se censuran, ¿no?”, expresó Manuel Monje.

“Creo que sí se deben tomar cartas en el asunto porque mi abuela ya no está y fue una persona muy amada. Ella amó a muchas personas en México, entonces lo importante es el respeto. Ahora resulta que, después de cuatro años de su fallecimiento, la gente saca estas tonterías. Es algo ilógico”, concluyó Marisol.

¿De qué es presuntamente señalada Carmen Salinas?

En días recientes se viralizó en redes sociales el fragmento de una entrevista de la activista Saskia Niño de Rivera. En su podcast, ‘Penitencia’, la mujer habló con Beto, un recluso que aseguró haber conocido a Carmen Salinas.

“Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”, según contó.