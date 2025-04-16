Elon Musk

Elon Musk acusado de ofrecer millones para ocultar a su supuesto bebé tras rechazar a su hija trans

La ‘influencer’ Ashley St. Clair aseguró que el empresario, por medio de un miembro de su personal, trató de comprar su silencio. Ella sostiene que el dueño de X es el papá de su retoño, Romulus.

Por:Dayana Alvino
Video Hija trans de Elon Musk reacciona a que su padre diga que ella “murió” tras su transición

Ashley St. Clair, ‘influencer’ que asegura que Elon Musk es el padre de su hijo, acaba de acusarlo de supuestamente haber buscado, con dinero, que ella guardara silencio sobre la paternidad del pequeño.

Fue en febrero pasado cuando la también autora de 26 años sorprendió al anunciar en X (antes Twitter) la llegada de su retoño, del que ahora revela se llama Romulus St. Clair.

“Hace cinco meses di la bienvenida al mundo a un nuevo bebé. Elon Musk es el padre”, escribió en breve su mensaje.

“No lo he revelado previamente para proteger la privacidad y seguridad de nuestro hijo, pero en los últimos días ha quedado claro que los medios sensacionalistas pretenden hacerlo, sin importantes el daño que pueda causar”, indicó.

A la fecha, el magnate no ha admitido que el niño sea suyo. Este 31 de marzo, él aseveró en su red social que desconocía si el nene “es mío o no” y que estaba dispuesto a averiguarlo.

“Aunque no lo sé con seguridad, le he dado a Ashley 2,5 millones de dólares y le estoy enviando 500,000 dólares al año”, sentenció.

Ashley St. Clair asegura que Elon Musk trató de comprar su silencio

En entrevista con Wall Street Journal, Ashley St. Clair afirmó que Jared Birchall, miembro del personal de Elon Musk, le ofreció 15 millones de dólares y 100,000 dólares al mes en manutención infantil, hasta que la criatura cumpliera 21 años, a cambio de su hermetismo.

Sin embargo, el acuerdo de confidencialidad en juego no cubriría los gastos de seguridad, ni brindaría apoyo si Romulus enfermara gravemente y tampoco incluiría un fondo fiduciario o seguro de vida en caso de que el empresario muriera antes de que el menor llegara a la edad establecida.

La creadora de contenido contó que su respuesta a la propuesta fue negativa: “No quiero que mi hijo se sienta como un secreto”.

Tras su reacción, ella recordó que presuntamente el colaborador del líder de Tesla le dijo que este es alguien “de gran corazón, amable y generoso”.

No obstante, expuso, le advirtió que cuando una de las mamás de sus retoños opta por la vía legal, “siempre le acarrea un resultado peor del que habría tenido de otro modo”.

Ella señaló haber cumplido algunas peticiones de Musk en su embarazo, como quedarse en su apartamento para que su vínculo no quedara descubierto. En compensación, alegadamente él le mandó 2 millones de dólares para gastos, la mitad de los cuales serían un préstamo.

El prestigioso medio destapó una presunta prueba de paternidad que habría arrojado una “probabilidad” del “99,9999 %” de que el inversor sea el progenitor de Romulus.

Elon Musk ha renegado de su hija trans

Esta no sería la primera vez que Elon Musk reniegue de su descendencia. Anteriormente lo ha hecho con su hija trans, Vivian Jenna Wilson.

En una charla con Jordan Peterson, transmitida en X en julio de 2024, el ahora activista político comentó que ella “no era una niña” y que la consideraba figurativamente “muerta” luego de su transición.

Además, alegó que lo habían “engañado” para que autorizara un tratamiento médico relacionado con la transexualidad para ella cuando tenía 16 años. La joven lo desmintió.

Recién a inicios de marzo, Vivian imputó a su papá, de quien está distanciada, de pagar la fecundación in vitro para elegir el género que ella tendría: “¿Cómo caraj… es esto legal?”.

Relacionados:
Elon MuskHijos de famososPapás famososCelebridadesFamosos LGBT

