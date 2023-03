¿Elizabeth Gutiérrez y William Levy se comprometieron? Esta foto desata sospechas

Sin embargo, hasta la fecha la pareja no se ha casado y el actor explicó recientemente la razón: “Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor, por eso no me he casado tampoco, porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, explicó en septiembre de 2022.