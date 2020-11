Eleazar Gómez es vinculado a proceso: permanecerá dos meses en prisión

A Eleazar Gómez se le imputó el delito de violencia familiar equiparada la tarde del pasado 6 de octubre por las agresiones que presuntamente cometió en contra de la modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela, luego de seis horas de audiencia en los juzgados del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Al actor de 34 años se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en prisión durante los siguientes dos meses para la investigación complementaria, informó el diario El Universal.

Stephanie Valenzuela dio su declaración en los Juzgados de Control y Juicio Oral del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde atendió a los medios de comunicación para dejar claro que no le dará el perdón a Eleazar Gómez.

"Las agresiones se han dado dentro de una relación de noviazgo y quiero que sepan que dejaré que las cosas sigan su curso por la justicia […] Me siento satisfecha de que las leyes estén haciendo justicia".

"Como Stephie se vio yo me llegué a ver": otra exnovia de Eleazar Gómez habla de la violencia que vivió junto a él

"No daré más declaraciones porque ya lo de la audiencia lo tendrá que ver mi abogado y demás personas, pero quiero agradecer mucho por las muestras de apoyo que me han llegado desde mi país, de aquí, de otras personas, de las personas que me conocían y las que no, siento mucho agradecimiento por todo", dijo a la prensa, entre ellos al diario El Universal.

Al darse a conocer el caso públicamente, Jeanette Karam, la pareja anterior de Eleazar Gómez, rompió el silencio para denunciar que ella también sufrió "maltrato físico, verbal y psicológico" durante su noviazgo.

" Anduve un año y medio con Eleazar, cortamos aproximadamente hace dos meses, a principios de septiembre. Para mí es muy difícil hablar de lo que me hizo porque me dolió mucho, me lastimó en maneras que no se los puedo ni explicar y me causó heridas muy profundas dentro de mí […] Pero como 'Tephy' se vio yo me llegué a ver, y si eso le pasó a 'Tephy' estando dos meses con él, yo solo quiero que ustedes imaginen lo que yo pude vivir un año y medio con él", explicó en el matutinio 'Venga la alegría'.

La estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales aseguró que también interpondrá una denuncia por violencia ante las autoridades, lo cual complicaría el panorama para Eleazar Gómez: "Ya me decidí a que también lo voy a denunciar, ya me contacté con mi abogado, ya me explicó que como no es tan lejano todavía tenemos tiempo, todavía puedo denunciar, justamente para que la denuncia de Stephie tome más fuerza".

" Yo no quiero que ninguna otra mujer pase lo que yo viví, lo que Vanessa vivió (la expareja que lo denunció en los medios de comunicación en 2017), lo que todas hemos vivído porque no es justo, él no se puede seguir saliendo con la suya", agregó en 'Venga la alegría'.