Rosa Rivera

Doña Rosa Rivera fue hospitalizada de emergencia: los detalles de su salud tras cirugía

La madre de Jenni Rivera estuvo hospitalizada casi dos semanas tras presentar fuertes problemas cardiacos. A través de un video, dio detalles sobre le cirugía que le practicaron.

Ashbya Meré.
Doña Rosa Rivera, la matriarca de la familia Rivera, fue intervenida de emergencia tras presentar problemas de salud por una "falla en el corazón", por lo cual le pusieron un marcapasos.

En un video, la madre de Jenni Rivera informó que se alejará de las redes sociales para enfocarse en su salud, tras estar 12 días hospitalizada.

¿Qué le pasó a doña Rosa Rivera?

La abuela de Chiquis explicó que desde hace tiempo se había sentido "muy cansada", pero al acudir a consulta médica el 30 de mayo fue llevada en ambulancia al hospital, pues tenía la "presión alta".

Al estar en observación sus pulsaciones no eran estables, por lo cual los doctores decidieron ponerle un marcapasos.

"Pues lo que pasó es que me pusieron un marcapasos en el corazón", contó doña Rosa con la voz entrecortada en el que sería su último video de YouTube, al menos por el momento.

Rosie Rivera informó que el doctor les explicó que su madre pudo haber sufrido un infarto por los problemas de salud que presentaba.

"Ve los números y dice, 'No es un stroke'. Como que estaba sorprendido de que usted no había tenido un 'stroke'", dijo mirando a su madre. "Ni estaban las venas tapadas. Él estaba perplejo de lo que estaba sucediendo con usted, por qué no ha tenido un 'stroke'".

Finalmente, los doctores diagnosticaron que doña Rosa tenía un " 'heart failure' (falla en el corazón)".

Según explicó Rosie, las dos partes que conforman el corazón estaban funcionado de manera diferente, no estaban sincronizadas, lo cual provocó que bajaran sus pulsaciones hasta el punto en que los doctores le tuvieron que poner un marcapasos.

La madre de Jenni Rivera compartió que nunca había padecido del corazón, ni de presión alta, por lo cual no entendía por qué atravesaba por esos problemas de salud.

"El estrés nos lleva quizás a esto. No sé si será por el estrés", reflexionó.

¿Cómo está la salud de doña Rosa?

La exesposa de Pedro Rivera compartió que desde la cirugía se ha sentido mejor.

"Ya gracias a Dios he estado bien, mi corazón ha estado bien" y compartió que continuará su convalecencia desde casa, por lo cual informó que dejará de grabar episodios de 'Doña Rosa Cocina' para su canal de Youtube.

