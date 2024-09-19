Acusan a presunto secuestrador de la 'youtuber' doña Lety de la desaparición de su novia

Video Doña Lety no sería la única secuestrada: su presunto raptor es investigado por otro grave delito

Jaime Toral, el 'youtuber' que es acusado de ser el presunto secuestrador de la 'influencer' doña Lety, es acusado de otro delito grave.

De acuerdo con declaraciones de Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, el sujeto también es investigado por la desaparición de su novia, Rosa Elena Pimienta Santos, de 18 años. La joven fue vista por última vez el 4 de febrero de este año, según se detalla en la ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitida el 9 de septiembre.

PUBLICIDAD

"Se solicita su colaboración para la localización de Rosa Elena Pimienta Santos. ¡Ayúdanos a encontrarla!", es el mensaje que acompaña al gráfico que se ha difundido en diversos medios locales y redes sociales.

Rosa Elena Pimienta está desaparecida desde el 4 de febrero. Imagen Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz

El secuestro de doña Lety

El 1 de septiembre la 'influencer' conocida como Doña Lety fue resguardada por la Guardia Nacional, luego de que la mujer de 62 años lograra escapar de una casa donde estaba privada de su libertad.

Al salir de la propiedad pidió ayuda a los vecinos del lugar, quienes llamaron a las autoridades para que atendieran el caso.

De acuerdo con las declaraciones de doña Lety, Jaime Toral es quien la tenía cautiva y la obligaba a grabar videos para compartirlos en redes sociales, los cuales se hicieron virales.

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, confirmó que Toral está siendo investigado por el secuestro de la 'influencer', así como por la desaparición de su novia.

"La Fiscalía está realizando las investigaciones correspondientes y pronto tendremos resultados que les daremos a conocer", dijo el mandatario en conferencia de prensa el 18 de septiembre.

El gobernador también explicó que Toral "utilizaba a una señora que, humildemente, en sus formas de decir las cosas, la reproducía en videos (…) Y resulta que la tenía de una manera coercitiva, pero ya no pasó a mayores".