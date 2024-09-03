Rescatan a doña Lety: la 'influencer' de 62 años habría sido secuestrada por hombre que la hizo viral

Video Las imágenes del rescate de Doña Lety: la ‘youtuber’ habría estado privada de su libertad

Doña Lety, la 'influencer' mexicana de 62 años que se ha hecho viral en TikTok por quejarse de su situación económica, fue auxiliada por las autoridades de Veracruz el 1 de septiembre, tras escaparse del lugar donde habría estado secuestrada.

Los hechos se llevaron a cabo en el poblado de Tantoyuca, lugar donde estaba retenida.

PUBLICIDAD

Según los reportes del diario El Debate, tras escaparse, pidió ayuda a un vecino de la zona y llamaron a los servicios de emergencia, por lo que la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal acudieron al rescate y fue trasladada a la fiscalía regional Zona Norte. Ahora la mujer está resguardada.

Acusan al hombre que la hizo viral de ser el secuestrador

De acuerdo con las primeras declaraciones de Leticia Gómez, nombre real de la 'influencer', la persona que la tenía retenida en contra de su voluntad es Jaime Toral, el hombre que la hizo viral en redes sociales.

Doña Lety explicó que Toral la tenía amenazada y la obligó a permanecer en su hogar desde hace dos años.

La mujer, quien tiene problemas de movilidad por enfermedades crónicas que la aquejan, logró escapar tras un descuido de Jaime, quien es 'youtuber'.

Hace unas semanas se especuló en redes sociales que doña Lety había muerto, información que desmintió Toral.

Doña Lety fue rescatada. Imagen Notigram/X

¿Quiénes son doña Lety y Jaime Toral?

Jaime Toral es conocido en redes por ayudar a personas de bajos recursos, fue así como conoció a doña Lety al entregarle una despensa.

En su canal de YouTube cuenta con más de 815 mil subscriptores y en sus videos muestra su altruismo en Veracruz.