Reportan grave al rapero DMX tras ser hospitalizado por una presunta sobredosis

Sin embargo su abogado, Murray Richman, no confirmó que el artista estuviera hospitalizado por una sobredosis : "Me niego a dar fe de eso porque no tengo conocimiento personal", declaró a Page Six.

DMX es uno de los raperos más famosos de las décadas de 1990 y 2000, entre sus éxitos se encuentran 'X gon' give it to ya', 'Party up (up in here)' y 'Where the hood at'. Actualmente se encuentra preparando una nueva producción discográfica que tendrá supuestas colaboraciones con grandes estrellas de la música como Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, Snoop Dog y Usher.