DMX no muestra mejoría y su familia se prepara para una decisión difícil

Tras quedar en soporte vital debido a una sobredosis , el rapero DMX no se ha recuperado de la pérdida del funcionamiento cerebral y su familia pronto podría tener que tomar decisiones difíciles.

El artista de 50 años recordado por su éxito ‘Party Up (Up In Here)’ fue llevado al hospital el pasado viernes 2 de abril, luego de sufrir una sobredosis en su casa de Nueva York .