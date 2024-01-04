Diana Golden

Diana Golden está de luto: muere familiar suyo de 20 años en el conflicto entre Israel y Gaza

La actriz Diana Golden dio a conocer que un joven miembro de su familia murió en el actual conflicto bélico que existe entre Israel y Gaza. Gran parte de los familiares de la artista, avecindada en México, se encuentran allá.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Actrices mexicanas en Israel se refugian en búnkeres por la guerra: su dramático testimonio

Diana Golden perdió a un joven miembro de su familia en el conflicto que existe actualmente entre Israel y el grupo Hamas, que controla el territorio de Gaza en Medio Oriente.

A principios de octubre pasado, la actriz de Mi Fortuna es Amarte, que puedes ver aquí en ViX, había dado a conocer que gran parte de su familia y amigos viven en Israel, bajo la zozobra y el peligro de perder la vida ante el sangriento conflicto que se ha desatado en aquellas tierras.

Desafortunadamente, la situación ya trajo luto en la familia de la artista.

Muere sobrino nieto de Diana Golden

Diana Golden detalló en declaraciones a 'De primera mano' la situación por la que atraviesa su familia y cómo enfrentan la muerte de uno de sus miembros.

"Toda mi familia está allá, ya me mataron a un sobrino nieto", reveló en la entrevista que fue emitida a mediados de diciembre pasado.

"Estaba en el ejército, un muchachito de 20 años", lamentó.

"No me gusta hablar mucho de eso porque es una guerra, fue una masacre el 7 de octubre", declaró, "entraron los terroristas y masacraron a los civiles".

La actriz, de 58 años, se refirió a los hechos que desataron el conflicto entre Israel y Hamas, un grupo considerado como "terrorista" por gran parte de la comunidad internacional.

No quiso ahondar en detalles sobre el deceso de su familiar, pero admitió estar "muy triste" por lo sucedido y por lo que aún persiste en aquellos lares.

"Estamos tratando de recuperar los cuerpos. Por el momento el país entero es mi familia y me da mucha tristeza", insistió.

Compartió que pese al peligro que persiste en la zona, su familia no quiere dejar salir de ahí. De hecho, contó que una "sobrina ya se regresó para ser reservista".

En octubre pasado, solo días después de que el conflicto se desató, la actriz, cuyo nombre completo es Diana Goldenberg Jiménez, narró en 'De primera mano' cómo estaban sus familiares.

"Están bien, gracias a Dios. Están en Tel-Aviv, por supuesto entrando al refugio. Están encerrados, básicamente en sus casas", contó.

"Bajando a cada instante en que suenan las sirenas. Duermen encerrados en los refugios para librarse".

Diana Golden

