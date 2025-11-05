Actriz de Amores Verdaderos revela noviazgo con carpintero 25 años menor: ella tiene 60 años

Video Alicia Villarreal encontró el amor con un abogado 11 años menor que ella: él es Cibad Hernández

Diana Golden se dio una nueva oportunidad en el amor a sus 60 años. La actriz de Amores Verdaderos habló por primera vez de su noviazgo con Daniel Gutiérrez, un joven carpintero y actor 25 años menor que ella.

“Él tiene 35 años, le llevo 25… nunca había andado con alguien tan joven, pero es un hombre muy maduro”, revelo a la revista TVNotas el 3 de noviembre.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la intérprete, el flechazo entre ellos ocurrió durante la filmación de la película ‘Milagro de Dios’ en México.

“Trabajamos juntos 2 semanas en la filmación de la película en Ciudad Juárez y el flechazo fue inmediato. Cuando me vio me dijo: ‘¡Wow! Por fin te conozco’, y yo le respondí: ‘Qué bonito estás’. Confesó que me admira desde chico, que me veía en las películas y que siempre he sido su crush (amor platónico)”, relató.

Diana Golden destacó que su novio, además de actor se dedica a la carpintería en México. Incluso, destacó que la familia de su galán tiene “una mueblería muy grande en Guadalajara”.

“Reímos mucho. Es divertido. Tenemos muchas cosas en común. Le gustan los perritos como a mí. Él se quedó filmando allá y el próximo mes vendrá a verme. Yo inicio en teatro con la obra ‘De tripas corazón’ y él sigue con nuestra película. Está tan entusiasmado que ya quiere que conozca a su familia”, agregó.

Diana Golden no esconde su amor por su joven novio. Imagen Diana Golden / Instagram

Así responde a las críticas por su diferencia de edad

Diana Golden se dijo feliz por darse una nueva oportunidad en el amor, luego de varias decepciones amorosas y tras su divorcio con Alfredo Adame. Asimismo, dejó claro que lo que menos le interesan son las críticas, ya que lo importante es que encontró “un amor bonito”.

“A estas alturas de mi vida, realmente me vale un comino lo que digan, he pasado tanto y han dicho tantas cosas de mí que no tengo por qué negar que encontré un amor bonito, apenas estamos comenzando este romance, a ver qué sucede”, sentenció.