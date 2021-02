Danilo Carrera estrena look un mes después de romper su noviazgo con Michelle Renaud

El actor Danilo Carrera no solo se despidió de su relación con Michelle Renaud . Ahora, también lo hizo de su larga cabellera y estrena look al cumplirse un mes del anuncio del final de su romance con su coprotagonista en Quererlo Todo .

Fue a través de esa plataforma que dio a conocer su nuevo look. "Déjame marcar el ritmo porque no estás pensando con claridad ", escribió junto a una serie de fotos que le tomó su compatriota Emilio Pecharich. En las imágenes se le ve sonriente luciendo su nuevo corte.

El nuevo corte de cabello tuvo reacciones de 'me gusta' por parte de algunos de sus colegas como Irina Baeva, Horacio Pancheri, Clarissa Molina y Angelique Boyer, entre otros. Sin embargo, hasta la tarde de este jueves 25, su exnovia no había reaccionado. Pese a que ya no son novios, ambos aún se siguen en Instagram.