Daniella Álvarez celebra boda sin Daniel Arenas y confiesa: ‘Tu felicidad es la mía’

“¿Tú y Daniel para cuándo la boda?”, “Ya terminaron su relación”, “El próximo Daniella y Daniel”, “¿Para cuándo te casas? No te creas, pronto te llegará el príncipe azul”, “ ¿Entonces tú ya no estás con Daniel? ¿Ya no son pareja?”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el perfil de la colombiana.