¿Quién es el exesposo de Daniela Spanic? No le “caía bien”, pero salió con él por amabilidad

¿Qué le pasó a Daniela Spanic?

El 20 de octubre de 2022 Rodrigo Fragoso, exmánager de la famosa, contactó al programa 'Chisme No Like' para explicar lo sucedido con la venezolana.

Por medio de una llamada telefónica, el hombre narró que Daniela Spanic se encuentra arreglando un asunto legal respecto a su divorcio, así que se formó a las afueras del Juzgado Familiar en la Ciudad de México para esperar su turno de ser atendida.

De repente, un sujeto se acercó corriendo a la hermana de Gaby Spanic y le dio un puñetazo del lado izquierdo de la cabeza, mismo lugar donde tuvo un derrame cerebral en 2007.

"'Dani' tuvo una cita en los juzgados de lo familiar, hay una fila enorme como de 200 personas. Ella llegó y se formó como cualquier persona. Me marcó llorando que una persona, un sujeto masculino, pasó corriendo y le dio un puñetazo en la cabeza, en el lado donde la operaron".

Tras este incidente, las hermanas Spanic señalaron como presunto sospechoso al exmarido de Daniela, Ademar Nahúm Zacarías. A través de un video de Instagram, Gaby comentó que tomarán acciones legales al respecto:

Por su parte, Ademar Nahúm Zacarías negó las acusaciones ese mismo día en entrevista con Multimedios:

“Bueno, que digan lo que quieran. Estoy en mi oficina trabajando. Ellas que hagan lo que quieran. Yo voy por mi hija, cuido a mi hija. Lo único que he hecho es estarla cuidando toda la vida. Y no sabes lo que me duele, no por mí. Por mí, que inventen lo que quieran. No sabes lo que me duele por ella y por cómo se está arruinando”.

¿Quién es Ademar Nahúm Zacarías, el exesposo de Daniela Spanic?

Ademar Nahúm Zacarías es un empresario que estuvo casado con Daniela Spanic, de 2007 a 2022. En 2018 anunciaron su divorcio, pero el proceso se llevó cuatro años. Juntos tuvieron una hija llamada Katalina Nahum Spanic, quien está a punto de cumplir 15 años.

En entrevista con ‘Venga la alegría’, el 9 de diciembre de 2020, Daniela explicó que conoció a Zacarías en Venezuela. Intercambiaron números y, aunque en un principio no le caía bien, poco a poco se enamoró de él.

“Yo regresé a Venezuela y ahí lo conocí. Me pidió mi número y me hablaba todos los días. Yo decía: ‘¿Por qué le di el teléfono? No debí dárselo', porque de verdad no me caía bien. Salí con él por educación, no quería nada serio”.

Por su parte, la familia Spanic no veía con buenos ojos el matrimonio de Daniela y Zacarías, por lo que en ese tiempo se lanzaron diversas indirectas mediáticas. Incluso, las hermanas se distanciaron poco más de 10 años.

Luego del divorcio, la relación de la venezolana con su familia mejoró, aunque con su antigua pareja continuaron los conflictos.