Dani Flow acusa que expulsaron a su hija del kínder tras polémica que lo vinculaba a la pedofilia

Video Dani Flow causó polémica con su relación poliamorosa: presentó a su esposa y su novia en un show

En enero de 2024, el reggaetonero Dani Flow estuvo inmerso en la polémica al ser acusado de normalizar la pedofilia por el verso de un free style que hizo en 2019, donde decía que "no tocaría a mi hija, pero sí a sus compañeras de secundaria". Aunque pidió disculpas por no haberse expresado bien, la frase trajo fuertes consecuencias en su carrera y en su vida privada.

El cantante, quien también ha estado en la polémica por hacer pública su relación poliamorosa con su esposa y su novia, compartió el 31 de mayo en el podcast de Charly Galleta que su pequeña hija Lucie fue expulsada del kínder por su "culpa".

PUBLICIDAD

"Fue bien fuerte porque pasaron cosas como que me sacaron a la niña del kínder (…) Me dijeron: 'Oye, los papás están preocupados'. No sabía qué hacer. Ya después llegaron otras opciones en donde el panorama no estaba tan cerrado", contó en la charla.

" No era bienvenida mi hija por mi culpa, por cosas que yo había dicho, hecho. La niña ni siquiera sabe, tratamos de que estuviera ajena a la situación", explicó.

Además de perder contratos publicitaros y fechas de conciertos, su mayor preocupación era el bienestar de Lucie, de esa manera entendió que todo lo que hace repercute en su círculo cercano.

"Me abrió mucho los ojos el hecho de que no puedo cometer ese tipo de errores porque puedo afectar a mi hija. He trabajado en ser en una mejor persona en pro de mi carrera y al fin de cuentas eso va a repercutir en mi familia", finalizó.

Dani Flow ha formado una familia con su relación poliamorosa. Imagen Dani Flow/Instagram

¿Por qué Dani Flow fue señalado de normalizar la pedofilia?

En 2019 cuando comenzaba a picar piedra en la industria de la música, en un free style dijo que "no tocaría a mi hija, pero sí a sus compañeras de secundaria".

En enero de 2024 este fragmento se hizo viral y comenzó la polémica que tambaleó su carrera.

En el reciente podcast de Charly Galleta señaló que la frase fue sacada de contexto.

" El tema de la pedofilia se sacó de contexto muy fuerte, ahí sentí miedo (…) Claramente fue un error, pero las publicaciones en ataque directo a mí no estaban hablando de ese error, estaban utilizando ese error para decir una mentira, como si yo hubiera hecho algo o como si estuviera declarando algo, fue muy fuerte y no pude con ello".

PUBLICIDAD

Dani Flow reconoció que perdió muchos fanáticos y negó tener ese tipo de deseos.