Dakota Johnson y Chris Martin se habrían comprometido tras seis años de relación

Video Gwyneth Paltrow ama a Dakota Johnson aunque es la novia de su ex: su relación es muy inusual

Dakota Johnson y Chris Martin habrían hecho un importante avance en su relación y presuntamente llegarán al altar tras seis años juntos.

Según reportes, el vocalista de Coldplay, de 47 años, ya le propuso matrimonio a la actriz, de 34, e inclusive habría contado con la aprobación de tres personas muy importantes para ambos.

PUBLICIDAD

Dakota Jonhson y Chris Martin llevarían “tiempo” comprometidos

Dakota Johnson supuestamente aceptó convertirse en la esposa de Chris Martin y no recientemente, de acuerdo con lo difundido este 6 de marzo por Mirror.

“La pareja se comprometió hace un tiempo y mantuvo la noticia en privado, pero ahora están siendo abiertos al respecto con sus círculos”, aseguró una fuente al medio británico.

“Han estado enamorados en uno del otro desde el primer día, por lo que dar el siguiente paso era inevitable”, agregó.

La protagonista de la saga ’50 sombras’ y el intérprete de ‘A sky full of stars’ todavía no estarían organizando su unión.

“No tienen prisa por planificar la boda, simplemente disfrutan de hacer oficial su compromiso”, externó el informante no identificado.

Según se expone, ellos tendrían el apoyo de la ex de Martin, Gwyneth Paltrow, y de sus respectivos hijos, Apple, de 19 años, y Moses, de 17.

Este reporte llega luego de que en la celebración de su cumpleaños, en octubre pasado en Los Ángeles, Johnson fuera vista usando un anillo verde esmeralda en el dedo anular.

Asimismo, esta semana Bustle publicó una entrevista con ella en la que, como nunca, habló abiertamente sobre sus hijastros: “Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello. Con todo mi corazón”.

Por su parte, hace cinco meses Paltrow afirmó que con Dakota son “muy buenas amigas” y la describió como “una persona adorable y maravillosa”, apuntó Page Six.

Chris Martin y Dakota Johnson generaron rumores de romance en octubre de 2017, después acudieran a Sushi Park, en la llamada ‘Cuna de Hollywood’, para cenar.

PUBLICIDAD

Dakota Johnson quiere ser mamá

Además de externar su cariño por Apple y Moses, Dakota Johnson se sinceró en cuanto a tener sus propios retoños con Chris Martin.

“¿Cómo me siento acerca de la maternidad? Estoy muy abierta a eso. He llegado a este lugar donde realmente quiero experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer”, contó a Bustle.