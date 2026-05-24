Cynthia Klitbo Cynthia Klitbo revela identidad de su novio y publica primera foto romántica con él: su ex reacciona Cynthia Klitbo ya presentó a su nuevo novio ante todos luego de “seis años de soledad”. Su última pareja fue el actor Juan Vidal, con quien tuvo un tormentoso final: ¿acaso él reacciona ante el nuevo amor de la actriz?



Ve a Cynthia Klitbo en Teresa aquí en ViX





Video Cynthia Klitbo estrena galán a sus 58 años y es de “las altas esferas del cine” en EEUU

Luego de cierto misterio y hermetismo por parte de ella para hablar de manera detallada sobre su nuevo novio, Cynthia Klitbo por fin reveló su identidad y lo presentó ante todos.

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí y entérate de lo último de tus celebridades!

PUBLICIDAD

¿Quién es el nuevo novio de Cynthia Klitbo?

La actriz de 59 años sorprendió en Instagram a horas de la noche de este 23 de mayo con una romántica foto al lado de su nueva pareja.

Se trata del cineasta Luis Rodríguez, con quien la artista apareció recostada sobre una cama: "Me haces feliz", escribió ella.

Con esta foto, Cynthia Klitbo presenta a su nuevo novio Luis Rodríguez, quien en Instagram se presenta como director de cine. Imagen Cynthia Klitbo/Instagram



Los dos tienen los brazos entrelazados mientras se ven a los ojos. Aparentemente es él quien habría tomado la instantánea.

De acuerdo con el perfil de Instagram de Luis Rodríguez, se presenta como director de cine.

En diciembre de 2023, estrenó una película llamada 'El tigre'. Por lo menos desde abril de 2025 tiene registradas interacciones por parte de Cynthia Klitbo en su cuenta de Instagram.

Apenas en abril pasado, él celebró su cumpleaños aunque no está clara la actual edad que tiene.

Ex de Klitbo reacciona a foto de ella con nuevo novio

" Qué hermoso verte feliz, mi 'Cooper'", le escribió el también presentador con una serie de emoticonos de corazones rojos.

Así reaccionó Rey Grupero al nuevo romance de su ex Cynthia Klitbo. Imagen Mezcalent y Cynthia Klitbo/Instagram



Aunque ellos terminaron su relación amorosa en 2021 han logrado llevar una relación fraterna y ambos han expresado públicamente tenerse cariño.

PUBLICIDAD

Klitbo habla poco sobre su nuevo novio

La semana pasada, Klitbo fue vista con Luis Rodríguez en un evento público, pero cuando fue cuestionada sobre su pareja fue hermética.

Se limitó a decir que se siente "contenta", "feliz" y que "apenas van a cumplir un mes", según declaraciones publicadas por TVNotas.

Dijo que se ha dado una nueva oportunidad después de "seis años de soledad".

La última relación pública que se le conoció a la artista fue con el actor dominicano Juan Vidal, cuyo romance acabó de manera tormentosa en 2022 ya que la artista lo acusó de deberle dinero.