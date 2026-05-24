Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo revela identidad de su novio y publica primera foto romántica con él: su ex reacciona

Cynthia Klitbo ya presentó a su nuevo novio ante todos luego de “seis años de soledad”. Su última pareja fue el actor Juan Vidal, con quien tuvo un tormentoso final: ¿acaso él reacciona ante el nuevo amor de la actriz?

Ve a Cynthia Klitbo en Teresa aquí en ViX

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
add
Síguenos en Google
Video Cynthia Klitbo estrena galán a sus 58 años y es de “las altas esferas del cine” en EEUU

Luego de cierto misterio y hermetismo por parte de ella para hablar de manera detallada sobre su nuevo novio, Cynthia Klitbo por fin reveló su identidad y lo presentó ante todos.

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí y entérate de lo último de tus celebridades!

PUBLICIDAD

¿Quién es el nuevo novio de Cynthia Klitbo?

La actriz de 59 años sorprendió en Instagram a horas de la noche de este 23 de mayo con una romántica foto al lado de su nueva pareja.

Se trata del cineasta Luis Rodríguez, con quien la artista apareció recostada sobre una cama: "Me haces feliz", escribió ella.

Con esta foto, Cynthia Klitbo presenta a su nuevo novio Luis Rodríguez, quien en Instagram se presenta como director de cine.
Con esta foto, Cynthia Klitbo presenta a su nuevo novio Luis Rodríguez, quien en Instagram se presenta como director de cine.
Imagen Cynthia Klitbo/Instagram

Más sobre Cynthia Klitbo

¿Cynthia Klitbo tiene una enfermedad autoinmune que le está quitando la vida? La actriz lo aclara
1:11

¿Cynthia Klitbo tiene una enfermedad autoinmune que le está quitando la vida? La actriz lo aclara

Univision Famosos
Cynthia Klitbo revela que tiene nuevo galán: “Me gusta y le gusto”
0:34

Cynthia Klitbo revela que tiene nuevo galán: “Me gusta y le gusto”

Univision Famosos
Cynthia Klitbo fue diagnosticada con enfermedad autoinmune e incurable: "Me deprimí mucho"
0:57

Cynthia Klitbo fue diagnosticada con enfermedad autoinmune e incurable: "Me deprimí mucho"

Univision Famosos
Cynthia Klitbo dice que su hija “salió de alguien que se estaba tirando”: ¿ella no se enamoró?
0:55

Cynthia Klitbo dice que su hija “salió de alguien que se estaba tirando”: ¿ella no se enamoró?

Univision Famosos
Cynthia Klitbo no desea que su hija “cuide una mamá enferma”: esto hace para evitarlo
0:54

Cynthia Klitbo no desea que su hija “cuide una mamá enferma”: esto hace para evitarlo

Univision Famosos
Cynthia Klitbo reacciona a la rapada de Natasha Dupeyrón: ella lo hizo hace 27 años
0:51

Cynthia Klitbo reacciona a la rapada de Natasha Dupeyrón: ella lo hizo hace 27 años

Univision Famosos
¿Sabine Moussier “está muriendo”? Cynthia Klitbo habla tras supuestamente ayudarle en su despedida
0:50

¿Sabine Moussier “está muriendo”? Cynthia Klitbo habla tras supuestamente ayudarle en su despedida

Univision Famosos
Actriz de Teresa hospitalizada de emergencia: temió lo peor tras estudios en el cerebro
2 mins

Actriz de Teresa hospitalizada de emergencia: temió lo peor tras estudios en el cerebro

Univision Famosos
Cynthia Klitbo revela que estuvo a punto de agarrarse a golpes con una mujer por defender a su hija
0:56

Cynthia Klitbo revela que estuvo a punto de agarrarse a golpes con una mujer por defender a su hija

Univision Famosos
Cynthia Klitbo pone a trabajar a su hija tras fraude bancario: "Está juntando para sus chicles"
2 mins

Cynthia Klitbo pone a trabajar a su hija tras fraude bancario: "Está juntando para sus chicles"

Univision Famosos


Los dos tienen los brazos entrelazados mientras se ven a los ojos. Aparentemente es él quien habría tomado la instantánea.

De acuerdo con el perfil de Instagram de Luis Rodríguez, se presenta como director de cine.

En diciembre de 2023, estrenó una película llamada 'El tigre'. Por lo menos desde abril de 2025 tiene registradas interacciones por parte de Cynthia Klitbo en su cuenta de Instagram.

Apenas en abril pasado, él celebró su cumpleaños aunque no está clara la actual edad que tiene.

Ex de Klitbo reacciona a foto de ella con nuevo novio

La sorpresiva foto de la villana de Cañaveral de Pasiones, que puedes ver aquí en ViX, provocó muchas reacciones, pero una de ellas llamó la atención: la de su ex Luis Alberto Ordaz Balderas, conocido como Rey Grupero.

" Qué hermoso verte feliz, mi 'Cooper'", le escribió el también presentador con una serie de emoticonos de corazones rojos.

Así reaccionó Rey Grupero al nuevo romance de su ex Cynthia Klitbo.
Así reaccionó Rey Grupero al nuevo romance de su ex Cynthia Klitbo.
Imagen Mezcalent y Cynthia Klitbo/Instagram


Aunque ellos terminaron su relación amorosa en 2021 han logrado llevar una relación fraterna y ambos han expresado públicamente tenerse cariño.

PUBLICIDAD

Klitbo habla poco sobre su nuevo novio

La semana pasada, Klitbo fue vista con Luis Rodríguez en un evento público, pero cuando fue cuestionada sobre su pareja fue hermética.

Se limitó a decir que se siente "contenta", "feliz" y que "apenas van a cumplir un mes", según declaraciones publicadas por TVNotas.

Dijo que se ha dado una nueva oportunidad después de "seis años de soledad".

La última relación pública que se le conoció a la artista fue con el actor dominicano Juan Vidal, cuyo romance acabó de manera tormentosa en 2022 ya que la artista lo acusó de deberle dinero.

Video Cynthia Klitbo y Rey Grupero, su historia de amor desde el calzón chino hasta su triste separación (y una promesa)
Relacionados:
Cynthia KlitboParejas de famososRomancesAmorFamososCelebridadesTelenovelasNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Isla Brava
Gratis
Profe Infiltrado
Gratis
Loco por ella
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX