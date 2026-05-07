Famosos ‘Influencer’ que afirma estar en el crucero con brote de hantavirus lanza esperanzador mensaje El creador de contenidos sobre viajes, Jake Rosmarin, compartió una breve misiva este 7 de mayo. Previamente él hizo un llamado para que el mundo recuerde que los tripulantes de la embarcación no son “solo titulares” y que quieren volver a casa sanos y salvos.



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El ‘influencer’ de viajes Jake Rosmarin emitió un nuevo, aunque breve, mensaje desde el crucero con brote de hantavirus, donde afirma que se encuentra a bordo.

Este 7 de mayo, el fotógrafo subió a sus Historias de Instagram una ‘selfie’ en la que se le ve sonriente frente al océano, desde el barco MV Hondius.

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“Seguimos con buen ánimo y continuamos nuestro rumbo hacia las Islas Canarias”, escribió encima de la postal.

Jake Rosmarin se mostró sonriente mientras el crucero MV Hondius se dirige a las Islas Canarias. Imagen Jake Rosmarin/Instagram

El miércoles 6, la Organización Mundial de la Salud informó que dos pacientes enfermos y un sospechoso de estar infectado fueron evacuados de la embarcación, la cual va rumbo al archipiélago en España con casi 150 personas en él.

‘Influencer’ Jake Rosmarin ha estado realizando publicaciones

En medio de la conmoción que existe por lo ocurrido en el navío, Jake Rosmarin ha lanzado varias misivas desde que afirmó ser uno de los tripulantes, el pasado 3 de mayo.

El lunes 4, él colgó un video en el que, visiblemente conmovido, solicitó que tanto a él como al resto de la gente que están en el buque.

“Normalmente no grabaría un video como este, pero siento que necesito decir algo, así que escribí algunas cosas”, indicó.

“Lo que está pasando en este momento es muy real para todos los que estamos aquí. No somos solo una historia, no somos solo titulares. Somos personas, personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa”, agregó.

Él admitió que “hay mucha incertidumbre, y eso es lo más difícil”: “Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa”.

“Así que, si ven la cobertura de esto, solo recuerden que hay personas reales detrás y que esto no es algo que está pasando muy lejos. Nos está sucediendo a nosotros en este momento”, expresó, pidiendo “amabilidad y comprensión”.

Ayer, miércoles 6, el creador de contenido difundió un texto en el que recalcó que “la prioridad es asegurarnos de que los enfermos reciban la atención que necesitan” y llegar a un lugar donde puedan desembarcar “de forma segura y acceder a asistencia médica”.

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Igualmente, manifestó que el personal a cargo “ha estado manejando una situación muy complicada con mucho cuidado”.