Famosos

‘Influencer’ que afirma estar en el crucero con brote de hantavirus lanza esperanzador mensaje

El creador de contenidos sobre viajes, Jake Rosmarin, compartió una breve misiva este 7 de mayo. Previamente él hizo un llamado para que el mundo recuerde que los tripulantes de la embarcación no son “solo titulares” y que quieren volver a casa sanos y salvos.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Gene Hackman falleció una semana después que su esposa: ella murió de raro virus

El ‘influencer’ de viajes Jake Rosmarin emitió un nuevo, aunque breve, mensaje desde el crucero con brote de hantavirus, donde afirma que se encuentra a bordo.

Este 7 de mayo, el fotógrafo subió a sus Historias de Instagram una ‘selfie’ en la que se le ve sonriente frente al océano, desde el barco MV Hondius.

PUBLICIDAD

“Seguimos con buen ánimo y continuamos nuestro rumbo hacia las Islas Canarias”, escribió encima de la postal.

Jake Rosmarin se mostró sonriente mientras el crucero MV Hondius se dirige a las Islas Canarias.
Jake Rosmarin se mostró sonriente mientras el crucero MV Hondius se dirige a las Islas Canarias.
Imagen Jake Rosmarin/Instagram

El miércoles 6, la Organización Mundial de la Salud informó que dos pacientes enfermos y un sospechoso de estar infectado fueron evacuados de la embarcación, la cual va rumbo al archipiélago en España con casi 150 personas en él.

Más sobre Famosos

No sólo a Ángela Aguilar, famoso maquillista Pepe Guiérrez también 'le tiró' a Cazzu
0:25

No sólo a Ángela Aguilar, famoso maquillista Pepe Guiérrez también 'le tiró' a Cazzu

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de ‘Barbie humana’ tras exhumación de sus restos: investigan posible homicidio
2 mins

Confirman causa de muerte de ‘Barbie humana’ tras exhumación de sus restos: investigan posible homicidio

Univision Famosos
Paulina Rubio rompe el silencio en medio de la batalla legal por la custodia de su hijo Andrea Nicolás
0:22

Paulina Rubio rompe el silencio en medio de la batalla legal por la custodia de su hijo Andrea Nicolás

Univision Famosos
Vocalista de la Banda El Recodo pide ayuda para localizar a su sobrino de 11 años
0:50

Vocalista de la Banda El Recodo pide ayuda para localizar a su sobrino de 11 años

Univision Famosos
A Derbez le achacan supuesta fortuna de 30 millones y su hijo reacciona: “Que se caiga con algo”
0:45

A Derbez le achacan supuesta fortuna de 30 millones y su hijo reacciona: “Que se caiga con algo”

Univision Famosos
Revelan de qué murió Darrell Sheets, estrella de 'Storage wars': se confirma "triste" noticia 
1:00

Revelan de qué murió Darrell Sheets, estrella de 'Storage wars': se confirma "triste" noticia 

Univision Famosos
Alexis Ayala responde si su divorcio obedece a supuestos “problemas” económicos
1:00

Alexis Ayala responde si su divorcio obedece a supuestos “problemas” económicos

Univision Famosos
Paulina Rubio rompe el silencio tras acusaciones de su hijo sobre presunto consumo de sustancias y “tortura”
3 mins

Paulina Rubio rompe el silencio tras acusaciones de su hijo sobre presunto consumo de sustancias y “tortura”

Univision Famosos
Migbelis revela la búsqueda de YouTube con la que su esposo la conquistó: ¡supo que se casaría con él!
1:15

Migbelis revela la búsqueda de YouTube con la que su esposo la conquistó: ¡supo que se casaría con él!

Univision Famosos
Vocalista de ‘El Recodo’ suplica apoyo por desaparición de su sobrino de 11 años: “Ayúdenme”
1 mins

Vocalista de ‘El Recodo’ suplica apoyo por desaparición de su sobrino de 11 años: “Ayúdenme”

Univision Famosos

‘Influencer’ Jake Rosmarin ha estado realizando publicaciones

En medio de la conmoción que existe por lo ocurrido en el navío, Jake Rosmarin ha lanzado varias misivas desde que afirmó ser uno de los tripulantes, el pasado 3 de mayo.

El lunes 4, él colgó un video en el que, visiblemente conmovido, solicitó que tanto a él como al resto de la gente que están en el buque.

“Normalmente no grabaría un video como este, pero siento que necesito decir algo, así que escribí algunas cosas”, indicó.

“Lo que está pasando en este momento es muy real para todos los que estamos aquí. No somos solo una historia, no somos solo titulares. Somos personas, personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa”, agregó.

Él admitió que “hay mucha incertidumbre, y eso es lo más difícil”: “Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa”.

“Así que, si ven la cobertura de esto, solo recuerden que hay personas reales detrás y que esto no es algo que está pasando muy lejos. Nos está sucediendo a nosotros en este momento”, expresó, pidiendo “amabilidad y comprensión”.

Ayer, miércoles 6, el creador de contenido difundió un texto en el que recalcó que “la prioridad es asegurarnos de que los enfermos reciban la atención que necesitan” y llegar a un lugar donde puedan desembarcar “de forma segura y acceder a asistencia médica”.

PUBLICIDAD

Igualmente, manifestó que el personal a cargo “ha estado manejando una situación muy complicada con mucho cuidado”.

“Es tranquilizador saber que hay un plan en marcha, y espero poder compartir más novedades pronto”, confesó. “Por ahora, solo hay que ir paso a paso, vamos a estar bien”.

Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Socias por accidente
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
El show, crónica de un asesinato
Gratis
El Gallo de Oro
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX