Cristina Saralegui asegura que solo le debe a Dios (y a Don Francisco)

El pasado 29 de enero, la presentadora cubana Cristina Saralegui cumplió 73 años de edad. La periodista lleva casi una década alejada de los medios y no tiene planes de regresar, pues disfruta su actual estilo de vida donde se puede dormir en la madrugada y despertar tarde. En una entrevista exclusiva con People en Español, la legendaria presentadora habló de su trayectoria, su salud y su faceta de abuela.

Cristina Saralegui comenzó su carrera en la prensa escrita a los 17 años, ámbito en el que laboró durante dos décadas. Pero fue gracias a Don Francisco que incursionó en la televisión, se convirtió en 'La Reina del Talk Show' gracias a su icónico programa 'El show de Cristina', el cual fue el número uno durante 22 años.

" Mi trabajo se lo debo a Don Francisco, quien fue quien me recomendó. Gracias a él conseguí una carrera nueva después de veinte años en la prensa escrita […] Todo lo que he logrado en mi vida, que es poco o mucho, lo he logrado como enana y no le debo nada a nadie que no sea a Dios y a Don Francisco", dijo a la revista.

A lo largo de su carrera construyó grandes amistades con famosas personalidades que aún conserva, entre ellas Gloria y Emilio Estefan, a quienes les tiene mucho cariño porque le presentaron a su esposo Marco Ávila: "Llevo casi 37 años de casada. Los quiero mucho a ellos y no tengo cómo pagarle a Emilio todo lo que ha hecho por mí". Fernando Colunga, Neida Sandoval, María Antonieta Collins, Lili Estefan, César Évora, Abraham Quintanilla, su esposa y sus hijos A.B. y Suzette también forman parte de su lista de amigos .

Confesó que siente orgullo por ver los logros de Luz María Doria, escritora y productora de Despierta América, de quien fue su primera jefa en Cosmopolitan: "Estuvo conmigo muchos años. Le enseñé a hacer televisión. Ella es muy penosa y no le gustaba sentarse en cámara, entonces yo la obligaba y le decía: 'Tú no sabes nunca cuando vas a necesitar otro trabajo (risas), aprende que esto es gratis'. Y ahora es productora de Despierta América. Estoy tan orgullosa de ella también".

La cubana es una de los cientos de residentes de Miami que ya fue vacunada contra el covid-19 gracias a que Emilio Estefan la convenció: " Me sacó por los pelos de mi casa y me llevó a vacunarme, no tengo cómo agradecerle. En los momentos importantes de mi vida siempre, siempre han estado ahí […] No quería ponerme la vacuna por leer demasiado, por meterme en todos los websites de noticias, por estar creyéndole al presidente de turno, por estar de boba. Debería de haber sabido mejor, investigado mejor. Pero si Emilito Estefan no me saca de los pelos de mi casa no me inyecto".

Sobre su salud agregó que sufre de artritis y está probando un tratamiento experimental desde hace dos años que ayuda a aligerar las dolencias: " Tengo una forma de artritis que es muy rara, es genética y es rara. Me ponen una medicina experimental nueva que es una inyección en la pierna y me la pone Marco […] En esta vida lo que hay que tener es calidad de vida". Explicó que ese medicamento le baja las defensas, por lo cual contagiarse de coronavirus sería mortal para ella. También contó que recientemente se sometió a una delicada cirugía: " Me tuvieron que operar del cerebro por ataxia, tenía agua en el cerebro".

Confesó que le molesta haber subido de peso en los últimos años: "¿Sabes qué es lo que más me molesta? Ser gorda. ¿Sabes cuántos bikinis se ha puesto esta cubana en la playa? Miles… para estar ahora a esta edad gorda. Nunca me imaginé que iba a terminar mi vida gorda", declaró a People en Español.

Ha recibido varias ofertas para hacer un 'talk show' digital, pero es algo que no le interesa: "La televisión de hoy en día es digital. Me han hablado muchísimo para hacer un 'talk show' digital, ahora si te pones a ver Instagram, YouTube, hasta José Luis Rodríguez, 'El Puma', tiene un 'talk show' en su casa. Todo el mundo está trabajando en eso que es el futuro, a mí no me interesa […] Hay que darle chance a los que vienen atrás".

Alejada de los medios disfruta la tranquilidad de su casa, sus hobbies son ver la televisión, leer las noticias en su tableta y pasar tiempo con sus nietos. "Me levanto tarde, me despierto como a las 11, porque no tengo el corre, corre […] Me encanta dormir tarde, nunca lo había podido hacer. El retiro me dio la oportunidad de que Marco fuera a recoger a mis nietos y los trajera para mi casa. Yo hacía collares de bolitas con ellos, que es mi hobby, eso me divertía mucho. Me encanta leer, los documentales me encantan".

La pandemia la ha mantenido en confinamiento y compartió lo que más añora de poder salir: "Una de las cosas que más extraño también es bucear, caminaba y corría con mi marido cinco millas. Yo era muy activa. Eso sí lo extraño. Lo que extraño es reunirme con todos mis amigos, yo antes salía en cantidad", contó a la revista.