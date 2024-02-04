Cristina Saralegui

Cristina Saralegui ya no piensa trabajar y su razón te va a convencer: su respuesta se hizo viral

Hace unos días la legendaria presentadora cubana reapareció en Despierta América y, en una de las entrevistas que dio fuera de cámaras, explicó por qué ya no desea trabajar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Cristina Saralegui habló de la enfermedad mental de su hijo: intentó quitarse la vida hace unos años

El 29 de enero Cristina Saralegui reapareció en la televisión para celebrar su cumpleaños número 76 como invitada en Despierta América, pero también habló de lo que ha sido su vida tras llevar 14 años retirada de los medios de comunicación y desmintió estar enferma.

Detrás de cámaras, ofreció una entrevista para las redes sociales del show y gracias a una de sus respuestas se hizo viral, pues hubo alguien que retomó ese fragmento para hacer un meme.

PUBLICIDAD

En la entrevista, Cristina opina sobre la nueva era de las redes sociales, a lo que contestó: "Me encantan, yo consumo redes sociales, las miro, me rio, pero ya no quiero hacer eso, ya yo no quiero trabajar más mi niña, ya estoy viejita. Yo quiero despertarme tarde y comer mucho", dijo la cubana.

Quien retomó su declaración tituló el meme como "Yo a mis treinta y tantos" y agregó la respuesta de Saralegui: " Ya yo no quiero trabajar más mi niña, ya estoy viejita. Yo quiero despertarme tarde y comer mucho".

@adrianabrandi

Yo a mis treintaitantos... #yanoquierotrabajar #cristinasaralegui #humor #treintaitantos #viral #fyp #parati #contenido #CapCut

♬ Love Is Beautifully Painful - Ghost Duet Version - Darkrose

Más sobre Cristina Saralegui

"Tú estás muerta": Cristina Saralegui reacciona a los rumores de su fallecimiento
1:07

"Tú estás muerta": Cristina Saralegui reacciona a los rumores de su fallecimiento

Univision Famosos
Cristina Saralegui reaparece con importante mensaje para su marido
0:50

Cristina Saralegui reaparece con importante mensaje para su marido

Univision Famosos
Don Francisco se reencuentra con Cristina Saralegui: hablan del “miedo” que enfrentan a la muerte
1:00

Don Francisco se reencuentra con Cristina Saralegui: hablan del “miedo” que enfrentan a la muerte

Univision Famosos
Cristina Saralegui revela cómo está su hijo: él tiene una "enfermedad bipolar"
3 mins

Cristina Saralegui revela cómo está su hijo: él tiene una "enfermedad bipolar"

Univision Famosos
Cristina Saralegui habló de la enfermedad mental de su hijo: intentó quitarse la vida hace unos años
2:18

Cristina Saralegui habló de la enfermedad mental de su hijo: intentó quitarse la vida hace unos años

Univision Famosos
Cristina Saralegui aclara cómo está su salud y si es verdad que está "quebrada"
2 mins

Cristina Saralegui aclara cómo está su salud y si es verdad que está "quebrada"

Univision Famosos
Cristina Saralegui reaparece tras más de una década lejos de la TV: así luce ahora
1:41

Cristina Saralegui reaparece tras más de una década lejos de la TV: así luce ahora

Univision Famosos
Cristina Saralegui asegura que solo le debe a Dios (y a Don Francisco)
5 mins

Cristina Saralegui asegura que solo le debe a Dios (y a Don Francisco)

Univision Famosos
Yolanda Andrade, Alejandra Guzmán, Mauricio Ochmann y más famosos que vencieron el alcoholismo
4:51

Yolanda Andrade, Alejandra Guzmán, Mauricio Ochmann y más famosos que vencieron el alcoholismo

Univision Famosos
Cristina Saralegui informa el resultado de su examen, luego de que el covid-19 “tocara a su puerta”
1:34

Cristina Saralegui informa el resultado de su examen, luego de que el covid-19 “tocara a su puerta”

Univision Famosos

A Cristina Saralegui no le faltó entrevistar a nadie

En la misma entrevista para las redes de Despierta América, Cristina confesó que durante toda su trayectoria no le faltó entrevistar a nadie importante, pues antes de ser presentadora fue periodista.

"¿A qué artista te faltó entrevistar?", le preguntaron.

"A ninguno", respondió. "Antes de hacer el show de televisión durante 20 años hice revistas, Cosmopolitan, Vanidades, entonces desde que tengo 16 años empecé en revistas haciendo entrevistas y hoy en mi cumpleaños cumplo 76, así que hagan la cuenta", compartió.

¿Cómo está la salud de Cristina Saralegui?

Durante su visita al matutino de TelevisaUnivision, la cubana puso un alto a las especulaciones de su vida y su salud.

"En el Internet, a mí me han matado cuatro veces. Ojalá que nos mataran y ya, pero es que se ponen a (inventar) cosas muy feas, desagradables, que no son verdad", señaló. "Por eso quiero decirle a la gente que no se preocupen más, (han dicho) que estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma y no. Miren, yo les voy a decir la verdad: no soy alcohólica, ni drogadicta, ni estoy quebrada", aseveró.

PUBLICIDAD

La conductora externó que le enoja que los rumores generan preocupación en sus seres queridos.

"Me molesta mucho que hieran a la gente, que una tía mía me tenga que escribir para preguntarme si estoy bien. Que la gente que nos quiere está preocupada", sentenció.

La legendaria presentadora dejó claro que tiene una vida tranquila en casa y disfruta de su familia y amistades.

@despiertamericatiktok

#CristinaSaralegui regresó a Univisión a 14 años de su salida.

♬ original sound - Despierta América
Relacionados:
Cristina SaraleguiDespierta AméricaCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD