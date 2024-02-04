Cristina Saralegui ya no piensa trabajar y su razón te va a convencer: su respuesta se hizo viral

Video Cristina Saralegui habló de la enfermedad mental de su hijo: intentó quitarse la vida hace unos años

El 29 de enero Cristina Saralegui reapareció en la televisión para celebrar su cumpleaños número 76 como invitada en Despierta América, pero también habló de lo que ha sido su vida tras llevar 14 años retirada de los medios de comunicación y desmintió estar enferma.

Detrás de cámaras, ofreció una entrevista para las redes sociales del show y gracias a una de sus respuestas se hizo viral, pues hubo alguien que retomó ese fragmento para hacer un meme.

En la entrevista, Cristina opina sobre la nueva era de las redes sociales, a lo que contestó: "Me encantan, yo consumo redes sociales, las miro, me rio, pero ya no quiero hacer eso, ya yo no quiero trabajar más mi niña, ya estoy viejita. Yo quiero despertarme tarde y comer mucho", dijo la cubana.

Quien retomó su declaración tituló el meme como "Yo a mis treinta y tantos" y agregó la respuesta de Saralegui: " Ya yo no quiero trabajar más mi niña, ya estoy viejita. Yo quiero despertarme tarde y comer mucho".

A Cristina Saralegui no le faltó entrevistar a nadie

En la misma entrevista para las redes de Despierta América, Cristina confesó que durante toda su trayectoria no le faltó entrevistar a nadie importante, pues antes de ser presentadora fue periodista.

"¿A qué artista te faltó entrevistar?", le preguntaron.

"A ninguno", respondió. "Antes de hacer el show de televisión durante 20 años hice revistas, Cosmopolitan, Vanidades, entonces desde que tengo 16 años empecé en revistas haciendo entrevistas y hoy en mi cumpleaños cumplo 76, así que hagan la cuenta", compartió.

¿Cómo está la salud de Cristina Saralegui?

Durante su visita al matutino de TelevisaUnivision, la cubana puso un alto a las especulaciones de su vida y su salud.

"En el Internet, a mí me han matado cuatro veces. Ojalá que nos mataran y ya, pero es que se ponen a (inventar) cosas muy feas, desagradables, que no son verdad", señaló. "Por eso quiero decirle a la gente que no se preocupen más, (han dicho) que estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma y no. Miren, yo les voy a decir la verdad: no soy alcohólica, ni drogadicta, ni estoy quebrada", aseveró.

La conductora externó que le enoja que los rumores generan preocupación en sus seres queridos.

"Me molesta mucho que hieran a la gente, que una tía mía me tenga que escribir para preguntarme si estoy bien. Que la gente que nos quiere está preocupada", sentenció.