Cristina Saralegui revela cómo está su hijo: él tiene una "enfermedad bipolar"

Video Cristina Saralegui habló de la enfermedad mental de su hijo: intentó quitarse la vida hace unos años

Cristina Saralegui, considerada una leyenda en la televisión hispana de EEUU, reapareció en televisión luego de 14 años de estar alejada de los foros.

Lo hizo en una emotiva visita al estudio de Despierta América este lunes 29 de enero en donde también fue homenajeada por su cumpleaños 76.

Se habló del legado que ha dejado en la televisión en español, pero también sobre algunos aspectos de su vida como la salud de su hijo Jon Marco.

¿Cómo está el hijo de Cristina Saralegui?

Jon Marco fue diagnosticado con bipolaridad a los 19 años, según contó la presentadora en 2014 a CNN en Español.

Ahora, durante su reaparición en el matutino de Univision, contó cómo está su hijo.

"Ese niño estuvo tan, tan, tan enfermo", dijo cuando en pantalla se proyectó una foto de Jon Marco.

"Está en mi casa", reveló la también escritora, "está tan bien mi hijo, gracias a Dios".

"Le doy las gracias al Señor de cómo está Jon Marco de bien después de tantos años de una enfermedad bipolar, que la gente no sabe lo que eso es".

En 2014, cuando Saralegui dio una entrevista a Despierta América, dio más detalles sobre el estado de salud mental de su hijo.

"Yo me enteré de lo que Jon Marco tenía cuando Jon Marco tenía 19 años. (Yo decía): 'Aquí hay algo raro, pero yo no sé qué es' y se trató de quitar la vida, ya ahí yo sí me di cuenta que no es que estaba deprimido, que ahí había algo malo y feo pasando", contó.

"Pero yo no sabía qué hacer porque no sabía qué tenía. Entonces mi hijo lo que hizo fue, fíjate cómo es mi hijo, se montó en su carro, manejó hasta el hospital que está en la esquina de mi casa, fue al piso psiquiátrico y él solo se firmó y se quedó ahí", relató entonces.

Jon Marco, el hijo de Cristina Saralegui, fue diagnosticado con bipolaridad cuando tenía 19 años. Imagen Cristina Saralegui/Instagram y Mezcalent

Cristina Saralegui también acudió con el psiquiatra

En la charla que tuvo con CNN en Español en 2014, la conductora contó que ella también fue al psiquiatra una vez que supo sobre la condición de su hijo.

" Empecé a ir a esa psiquiatra con mi hijo. Y así le salvé la vida", recordó entonces.

"Casi ningún latino entiende lo que es una enfermedad mental", aseguró, "si es por dentro la procesión, ningún latino quiere ir a un psiquiatra porque le van a decir que está loco".

Cristina Saralegui está casada con Marcos Ávila. Se conocieron cuando ella tenía 35 años y él 24. En abril de 1986 nació Jon Marco, su único hijo en común.

El trastorno bipolar " es una enfermedad mental que puede ser crónica (es decir, que es persistente o que ocurre constantemente) o episódica (lo que significa que ocurre ocasionalmente y a intervalos irregulares)", detalla el National Institute of Mental Health de EEUU (NIMH, por sus siglas en inglés) en su portal de internet.

La institución señala que "las personas con este trastorno tienen episodios maníacos o estados de ánimo inusualmente elevados en los que pueden sentirse muy felices, irritables o 'animados', y en los que hay un marcado aumento en el nivel de actividad".