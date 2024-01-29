Cristina Saralegui aclara cómo está su salud y si es verdad que está "quebrada"

Video El regreso de Cristina Saralegui a la TV para aclarar cómo está de salud y celebrar sus 76 años

Cristina Saralegui, quien este lunes 29 de enero cumplió 76 años, finalmente reveló cuál es su verdadero estado de salud.

La presentadora de origen cubano regresó a la pantalla chica con Despierta América para festejar su cumpleaños.

Durante su participación, compartió que sus admiradores se han mostrado preocupados por ella a raíz de informes falsos en torno a su bienestar.

“Hace mucho tiempo que no me ven en televisión, y yo no soy persona de ‘postear’ en las redes, la verdad que soy muy privada, no salgo mucho, entonces la gente está preocupada y me están diciendo que si estamos bien”, contó.

¿Cómo se encuentra Cristina Saralegui?

La estrella de ‘El Show de Cristina’ aseveró que considera “importante” aclarar de viva voz los reportes erróneos.

“En el Internet, a mí me han matado cuatro veces. Ojalá que nos mataran y ya, pero es que se ponen a (inventar) cosas muy feas, desagradables, que no son verdad”, sentenció.

Cristina Saralegui, quien se retiró “hace 14 años”, indicó que ahora está en su “casa sin jorobar a nadie” y que se la pasa “superbién”.

“Por eso quiero decirle a la gente que no se preocupen más, ni estoy vieja… Me pusieron un filtro, no de vieja, que estoy, ¡de momia!, como si me hubieran desenterrado de Egipto”, explicó.

“(Han dicho) que estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma, y no. Miren, yo les voy a decir la verdad: no soy alcohólica, ni drogadicta, ni estoy quebrada”, agregó.

La conductora externó que lo que le enoja de los rumores que la involucran es que generan preocupación en sus seres queridos.

“Me molesta mucho que hieran a la gente, que una tía mía me tenga que escribir para preguntarme si estoy bien. Que la gente que nos quiere está preocupada”, enunció.

Cristina Saralegui celebró con amigos su cumpleaños

Previo a su regreso a Univision, Cristina Saralegui festejó por adelantado llegar a un año más con amigos y su esposo, Marcos Ávila, hecho que presumió en Instagram.

Ella subió a inicios de mes una fotografía en la que posa con Emilio Estefan, la periodista María Antonieta Collins y la productora Luz María Doria, entre otros, según reseñó Hola! el 8 de enero.

“Celebrando mi cumpleaños #76 en casa de nuestro Ronald Day, rodeada de mis amores de toda la vida”, escribió.

