Productora de ‘Rebelde Way’ habla por primera vez de la trágica muerte de su nieta de 7 años

Video Muere hija de actriz de ‘Betty en NY’ a los 7 años: se hundió velero donde viajaba

Cris Morena, productora de exitosas telenovelas como ‘Rebelde Way’ y ‘Floricienta’, habló por primera vez sobre la trágica muerte de su nieta, Mila Yankelevich.

Fue el pasado 28 de julio cuando la pequeña de 7 años perdió la vida por “ahogamiento accidental” luego de que el velero en el que viajaba colisionara con una barcaza frente a la costa de Miami Beach.

Cris Morena habla de su dolor y el de su familia tras la muerte de su nieta

Este 26 de noviembre, Cris Morena estuvo como invitada en el programa argentino ‘Olga’, donde se sinceró acerca de lo que ha atravesado este tiempo.

“No sabía mucho cómo explicarlo. Es un recorrido complicadísimo porque me importa mucho mi hijo Tomás, Sofía [su esposa] y mi nieto Inti. Ellos viven afuera, en Miami, y me importa mucho el cuidado de ellos, que estén juntos y apoyándose”, comentó.

Visiblemente conmovida, ella recordó que tuvo una “experiencia muy similar” pues su propia hija, Romina Yan, falleció de manera repentina a los 36 años, el 28 de septiembre de 2010.

“Mila está en nuestra… yo hablo de la presencia y de la ausencia. No está presente permanentemente con nosotros, a veces es doloroso, a veces es una sonrisa…”, dijo.

Morena narró que, igual como le pasó a ella con Romina, Tomás, Sofía e Inti están teniendo “señales” de Mila.

“Están muy juntos. A mí me importa muchísimo el dolor de ellos, mucho más que el mío”, recalcó al respecto de lo que experimenta.

Ella confesó que el que su nieta pereciera justo en un momento “pleno”, por sus éxitos profesionales, la “ayudó un montón” en su duelo.

“Es como una mezcla tremenda de dolor y de inmensa felicidad. Yo pienso igual que el alma no muere y que ella está en otro plano”, afirmó.

“El ‘porqué’ es una pregunta que no nos hacemos porque no la podemos contestar, porque aparte fue un segundo, no es que fue algo, una enfermedad o algo que pudimos manejar, o sea que es tremendo”, agregó.