Hijo de Tim Roth muere a los 25 años: el actor recordó su valentía en su lucha contra el cáncer

El 16 de octubre de 2022, Tim Roth y su esposa Nikki Butler se enfrentaron a la pérdida de su hijo Cormac, quien encontró su pasión en la música.

Durante un par de semanas, el actor y su familia enfrentaron este lamentable fallecimiento en privado, pero en la tarde del 31 de octubre compartieron la triste noticia en un comunicado oficial.

“El domingo 16 de octubre perdimos a nuestro hermoso niño Cormac después de una valiente batalla contra el cáncer. Murió en paz en los brazos de su familia que lo amaba y adoraba. Luchó con una valentía increíble durante el año pasado y mantuvo su ingenio y humor hasta el final”.

Cormac, hijo de Tim Roth, perdió su batalla contra el cáncer a los 25 años



En noviembre de 2021, a los 24 años de edad, Cormac Roth fue diagnosticado con cáncer de células germinales en etapa 3, un tipo de cáncer bastante raro en donde las células reproductoras comienzan a tener un crecimiento anormal.

El joven músico dio a conocer su batalla contra esta enfermedad hasta julio de 2022 con una publicación en Instagram en donde detalló que desde que fue diagnosticado estaba dedicado a combatir el cáncer.

“Desde entonces lo he estado combatiendo a diario, echándole todo lo que puedo. Quimio, quimioterapia de dosis alta, medicamentos, trasplantes, transfusiones, cirugías, etc.”

El hijo de Tim Roth destacó que, a pesar de sus intentos por combatir el cáncer, la afección había “logrado mantenerse muchos pasos por delante” de él.

En esos ocho meses de lucha, le había quitado la mitad de su audición y 60 libras de su peso. Sin embargo, lo que aún no le arrebataba era su voluntad por vencerlo.

“Continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado”.



Su mensaje lo compartió con un video tocando la guitarra, en donde su aspecto ya mostraba lo efectos de los tratamientos contra el cáncer a los que se había sometido.



Un mes después, el 16 de agosto de 2022, Cormac publicó otro video en donde agradeció las muestras de cariño que había recibido tras dar a conocer su diagnóstico y lucha contra el cáncer. Desafortunadamente, este fue el último mensaje que el hijo de Tom Roth compartió en redes sociales antes de que la enfermedad cobrara su vida.

Justo dos meses después, el 16 de octubre de 2022, Cormac perdió la batalla contra el cáncer. En el comunicado oficial sobre su muerte, su familia destacó su espíritu combativo contra esta enfermedad.

En este sentido mensaje, la familia de Cormac también compartió algunas de las virtudes del joven de 25 años.

“Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad. Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban”.

La familia Roth advirtió que el dolor de esta pérdida es una constante en esta nueva realidad sin su hijo, pero eso no define todo lo que sienten cuando piensan en Cormac.

“El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos".



A diferencia de su padre, Cormac encontró su pasión en la música. Estudió en Bennington College, una universidad privada de artes liberales, y tras graduarse inició su carrera profesional como músico, guitarrista y compositor.