Actriz de 'Por Ella Soy Eva' sufre aparatoso incendio en su camioneta: fue pérdida total

Video Christina Pastor, Antonia de ‘Por Ella Soy Ella’, se transformó radicalmente: esto aprendió

Christina Pastor, actriz recordada por telenovelas como 'Las Tontas No Van Cielo' y 'Por Ella Soy Eva', sufrió un percance en una carretera de Estados Unidos cuando su camioneta se incendió y tuvo que ser auxiliada por los servicios de emergencia.

" Se quemó mi camioneta, perdí una camioneta hoy, pérdida total. Se incendió, fuego, policías", narró en un video de TikTok el 31 de octubre.

En un segundo clip mostró imágenes del aparatoso incendio.

"Lo que ven ahí es mi camioneta, así empezó mi mañana, sin palabras, (estoy) en shock", narra en el video donde muestra las fuertes llamas de su vehículo blanco.

La actriz retirada reportó que "nadie salió herido" y lamentó quedarse sin su camioneta, pues era con la "que trabajaba y me daba de comer todos los días".

La camioneta de Christina Pastor se incendió en plena carretera. Imagen Christina Pastor/Instagram

Tras el susto, la actriz se dio unos minutos para tranquilizarse en una playa cerca del incidente, donde agradeció que solo hubiera pérdidas materiales.

"Un día a la vez, que sea lo que tenga que ser, sin angustiarnos, así es la vida", dice al final del video.

Desde que se retiró de la actuación, Christina Pastor vive en Nueva Jersey, es comerciante y tiene una compañía de transporte de pasajeros, por lo cual su camioneta era imprescindible.

¿Por qué se retiró Christina Pastor de la actuación?

En marzo de 2018, Pastor confesó, en entrevista con el portal Diez Minutos, la razón por la que abandonó la actuación.

"Me desencanté con la profesión, porque no fui bien remunerada en mis últimos proyectos", reveló de manera honesta.

"Después de tantos años trabajando, vi que no iba a crecer más, pues ahora escogen al que cobra menos sin importar la trayectoria ni el talento", añadió.

Detalló que, además, eligió "cambiar de aires", por lo que se trasladó con su pareja e hijastros a Nueva Jersey, Estados Unidos.