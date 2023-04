¿Nodal y Cazzu ya saben el sexo de su bebé? Las declaraciones de él que los delatarían

Aunque en un principio, Nodal y Cazzu negaron los reportes de que estaban a punto de convertirse en padres, una vez que hicieron pública su dulce espera, no han dudado en dar uno que otro vistazo a cómo viven esta etapa.

Hace unos días, dejaron ver en todo su esplendor la pancita de embarazada de la trapera y ahora, él parece haber revelado si experan una niña o niño.

¿Nodal reveló el sexo de su bebé con Cazzu?

En días recientes, el cantante de ‘Quédate’ se reunió con medios de comunicación en Bogotá (Colombia) para hablar de sus más recientes creaciones musicales.

Conforme avanzó la velada, también se aventuró a tocar otros temas personales y profesionales. Sobre este último, adelantó que tiene en mente abrir un estudio de tatuajes en Los Ángeles (California, Estados Unidos), para dedicarle más tiempo a esta pasión.

“Pasa que me gustaría que mi hija conozca mi carita”, aseguró al mismo tiempo que habló de la posibilidad de retirarse las marcas que lleva en el rostro.



Al ser cuestionado por los reporteros sobre si el bebé que espera con Julieta Cazzucheli, nombre real de Cazzu será una niña, Christian Nodal rectificó:

“No, no lo sabemos, pero yo estoy haciendo (...) siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada”.



Lo cierto es que el cantante de 24 años ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de convertirse en padre de una nena.

Incluso, en marzo del 2022 reveló cómo le gustaría que se llamara su hija (entonces hipotética). En un encuentro con una admiradora de nombre Nirvana, afirmó que ese nombre es el había pensado para su descendiente.

Curiosamente, durante su relación con Belinda, Nodal también afirmó que le gustaría debutar en la paternidad a los 24 años, cosa que sí logrará, aunque a lado de Cazzu.

Christian Nodal asegura que se quitará los tatuajes de la cara

Como se mencionó, en la misma conversación con medios de comunicación, el artista dio a conocer que se deshará de los tatuajes en su rostro.

Explicó que, aunque le “gustan mucho” los diseños que luce actualmente, está listo para cerrar esta “etapa”, además, de que le gustaría que su hija lo conociera al natural.

“Ya pasó una etapa mía, ¿me entiendes? Una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y en su momento me nació (tatuarse la cara). Y pues, gracias a Dios, pasa que los tatuajes se borran. Todo tiene solución, menos la muerte”, aseguró Christian Nodal.



No obstante, no indicó si también se deshará de las marcas que luce en otras partes de su cuerpo.



Actualmente, Christian Nodal tiene alrededor de 10 tatuajes en el rostro, entre los que se cuentan una flor en la frente y otra debajo del ojo, una flor de lis, una herradura, la palabra “forajidos”, una telaraña y el número 11.

De todos, el que más destaca es el que se hizo en mayo del 2022: un diseño de triángulos rojos que atraviesa su nariz y que, según explicó en su momento, es un símbolo de protección prehispánico.

