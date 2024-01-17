Chiquis le regala una cirugía estética a su exasistente Omi tras perder 75 libras de peso

Video Chiquis criticada por la manera que come durante sus 'lives': "Mastica muy feo"

En junio de 2023, Chiquis Rivera sufrió un duro golpe luego de que su amiga Noemí Valdivia, quien fuera su mano derecha durante muchos años, renunciara a su cargo como su asistente personal. A pesar de que se separaron en la parte laboral, su amistad prosigue y la cantante lo demostró hace unos días.

La mañana de este 17 de enero, Omi, como le dicen de cariño a la mujer de 30 años, compartió unas fotografías tras la lipectomía a la que se sometió tras perder más de 75 libras. Este procedimiento quirúrgico se lleva a cabo para retirar el excedente de piel.

PUBLICIDAD

Según su mensaje, la intérprete de 'Abeja Reina' se convirtió en su "hada madrina" de cuerpo.

"Después del día 6 de la operación, solo quería darle un gran agradecimiento a mi hada madrina de cirugía Chiquis, por sorprenderme con este regalo que he querido hacer desde hace poco más de un año, después de perder más de 75 libras que tenía", inicia en el texto.

"Mucha piel suelta que ya no desapareció, así que finalmente sucedió, ya no está todo y un poco de bbl (Brazilian Butt Lift, procedimiento donde se transfiere su propia grasa a los glúteos para aumentar la zona) y algo de lipo se marcaron en el camino ja, ja, ja. Gracias al mejor doctor Víctor Gutiérrez de Tijuana".

Chiquis estuvo en el hospital junto a su amiga Omi. Imagen Noemí Valdívia/Instagram

Omi reiteró su agradecimiento y cariño para la primogénita de Jenni Rivera.

"Solo quería decirte gracias cariño por cuidarme bien, traerme y estar allí el día de mi cirugía hasta que salí y mantenerme en un hogar de recuperación para asegurarme de que me cuidaran. Con tantas cosas que estás pasando gracias por hacerme sentir especial en este gran momento de mi vida. Siempre estaré agradecida por las pequeñas cosas que hiciste. ¡No más Fupaa!”, finalizó en su mensaje.

Omi Valdivia antes y después de perder 75 libras: 2019, febrero y junio 2023. Imagen Omi Valdivia/Instagram

Chiquis reacciona al mensaje de su exasistente

En un video que Noemí compartió, Chiquis aparece diciendo un breve mensaje que provocó la risa del médico y de la propia Omi: " Yo soy la madrina del cuerpo de la Omi y este es el doctor Gutiérrez".

Además, la cantante no tardó en responder el mensaje de su gran amiga en la publicación.

PUBLICIDAD

"¡Ay que linda! Te quiero. ¡Te tengo! Tenemos esto. Muy feliz por ti. ¡Me encanta ser parte de personas que se convierten en lo mejor de sí mismas! ¡Estoy bien emocionada!”, escribió.

Al igual que Chiquis, Noemí Valdivia cambió sus hábitos alimenticios y se sometió a rutinas de ejercicio que continúa practicando.

Incluso, desde 2022, las dos amigas compartían videos y fotografías en redes sociales donde se les veía comiendo saludable y ejercitándose en el gimnasio, hábitos que ninguna de las dos han abandonado, pues Chiquis también ha mostrado que ha perdido peso.