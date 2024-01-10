Abigail, hija de Lupillo Rivera, presume su radical transformación tras adelgazar y Chiquis reacciona

Video Hija de Lupillo Rivera bajó mucho de peso, pero recibió tantas críticas que rompió en llanto

Abigail Rivera, hija de Lupillo Rivera, presumió en redes sociales cómo luce actualmente su figura luego de haber adelgazado algunas libras.

Tras meses cuidando su alimentación y haciendo ejercicio, ella compartió que decidió trabajar en sí misma ya que no le agradaba su imagen.

“Me miré en el espejo, y realmente me vi y me sentí incómoda y disgustada. Esta no soy yo. Así que empecé a cambiar mi forma de pensar y lo que veo todos los días en las redes sociales”, explicó en un ‘post’ de Instagram el 14 de noviembre.

El antes y después de Abigail, hija de Lupillo Rivera

Tras los festejos decembrinos, Abigail Rivera sorprendió al subir un clip, en la citada red social el 6 de enero, en el que evidencia el cambio que su cuerpo ha presentado.

Para destacar aún más su transformación, ella colgó diversas instantáneas en las que aparece luciendo el mismo vestido y posando en diferentes ángulos.

Abigail Rivera muestra cómo luce actualmente. Imagen Abigail Rivera/Instagram



En la descripción del video, la madre de 28 años puntualizó que las primeras imágenes datan de cuando estaba en su “peso más pesado”.

Abigail Rivera antes y después de bajar de peso. Imagen Abigail Rivera/Instagram



En la sección de comentarios de la publicación diversos seguidores celebraron a Abigail por este logro, incluida Chiquis Rivera, quien de igual forma ha perdido alrededor de 50 libras.

La intérprete de ‘Abeja reina’ reaccionó colocando un emoji de carita con ojos de corazón, así como otros de manos aplaudiendo.

“¡Gracias prima! Felicidades por tu pérdida de peso también, ¡te ves increíble!”, le respondió la descendiente del llamado ‘Toro del corrido’.

Chiquis Rivera 'aplaudió' a su prima Abigail por su adelgazamiento. Imagen Abigail Rivera/Instagram

Abigail Rivera orgullosa de su progreso

El pasado 28 de noviembre, Abigail Rivera llegó a un año más de vida y reveló en una misiva lo “genial” que se sentía.

“Estoy tan feliz de haberme encontrado otra vez. Me estoy enamorando de mí misma de nuevo. Estoy empezando a aceptar las cosas que no puedo cambiar y a abrazar las que sí puedo”, expuso.

“Siempre trabajaré para progresar, continuaré creciendo, alcance o no mis objetivos. No pararé hasta que se acabe mi tiempo en esta tierra”, sentenció.

Abigail Rivera celebró su cumpleaños 28 en noviembre de 2023, y mostró su aspecto físico. Imagen Abigail Rivera/Instagram

“Este año me he sentido muy orgullosa. Sólo quiero seguir adelante. No hay línea de meta, nada más crecimiento”, reflexionó para finalizar.