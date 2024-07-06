Chiquis y Emilio Sánchez se habrían casado: lo que se sabe de la boda

Video ¡Chiquis se casa por segunda vez!: las imágenes de su boda secreta con Emilio Sánchez

Chiquis Rivera y Emilio Sánchez se habrían casado en Las Vegas, así lo revelan las imágenes que circulan en redes sociales.

La 'influencer' Chamonic compartió una fotografía en donde se ve a la pareja vestida de novios y tomados de las manos en lo que parecería la ceremonia religiosa.

También publicó el fragmento de un video de la fiesta para festejar que se convirtieron en marido y mujer, la cual se habría llevado a cabo en un centro nocturno lleno de pantallas que mostraban imágenes de la pareja.

Chiquis y Emilio Sánchez se habrían casado. Imagen Chamonic/Instagram

@lamejorfm #FlashazoLaMejor 🥰 #Chiquis oficialmente está casada con Emilio, así lo dejaron ver sus amigos a través de redes sociales 😱😱 Se ven súper contentos, no nos queda más que decir ¡Qué vivan los novios! 💒💍 ♬ sonido original - LaMejor

Chiquis y Emilio querían una boda pequeña

En abril, Chiquis y Emilio Sánchez revelaron en el podcast 'Chiquis and Chill' que ya tenían fecha para su boda.

"Sí tenemos, quiero mantenerlo muy privado, pero ya tenemos fecha", compartió la hija de Jenni Rivera. "Va a ser pequeña e íntima, va a ser pequeña, pero una gran boda. Queremos algo íntimo, pero no es como de 20 personas, quiero decir", añadió.