Hermanas de Chiquis reaccionan a la pérdida del bebé de la cantante: así la abrazan

Video Desconsolada: Chiquis da a conocer que perdió el bebé que esperaba y así reacciona su prometido

Chiquis confirmó a través de un video en Instagram que tenía "siete semanas de embarazo" y que sufrió un "aborto espontáneo".

La cantante se encontraba en Albuquerque en donde se iba a presentar la noche de este sábado 1 de junio, pero se vio obligada a posponer la presentación debido a los fuertes "dolores" que presentó.

PUBLICIDAD

Tras recibir atención médica, a Chiquis se le confirmó que había perdido el bebé que estaba esperando con su prometido Emilio Sánchez.

Chiquis Rivera rompió en llanto al anunciar que sufrió un "aborto espontáneo". Imagen Chiquis Rivera/Instagram

Las reacciones al “aborto espontáneo” de Chiquis

La cantante de 38 años publicó el video al mediodía de este domingo 2 de junio en donde confesó que no había dado a conocer que sería mamá "ya que estaba en las primeras semanas de gestación".

Tras compartir la triste noticia, la artista recibió muchos mensajes de apoyo entre los que destacaron los de sus hermanas Jacqie Rivera y Jenicka López.

"Te amo", le dejó Jacqie en la sección de comentarios.

"Te amo mucho", le escribió Jenicka.

Jacqie Rivera y Jenicka López, hermanas de Chiquis, reaccionaron con estos mensajes luego de que la cantante dio a conocer que sufrió un "aborto espontáneo". Imagen Chiquis Rivera/Instagram



En un mensaje que Jacqie colgó en sus historias también se refirió a Emilio Sánchez, pareja de su hermana: "Los amo a ambos. Y estoy creyendo por los dos. Chiquis, eres la persona más fuerte que conozco".

Jenicka hizo lo mismo y escribió desde su cuenta de Instagram: " Nunca se sabe por lo que está pasando alguien. Siempre se amable", pidió.

Emilio Sánchez, prometido de la cantante, no hizo comentarios inmediatos luego de que Chiquis hizo el anuncio sobre la pérdida de su embarazo.

Famosas se solidarizan con Chiquis

Marjorie de Sousa fue de las primeras celebridades que dejaron un mensaje de solidaridad para Chiquis, quien al borde del llanto dio a conocer la triste noticia.

"Lo siento mucho, Dios te acompañe en este proceso. Tu angelito te cuidará donde esté siempre", le escribió la venezolana.

Varias famosas dejaron mensajes de solidaridad a Chiquis luego de la triste noticia que dio a conocer. Imagen Chiquis Rivera/Instagram



"Mucha fortaleza, Chiquis. Lo siento mucho. Dios no te dejará sola, fe en este proceso", agregó Clarissa Molina.

PUBLICIDAD

'Chiquibaby', presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda!, también le dejó un mensaje: "Chiquis, mucha fortaleza, tu momento llegará. ¡Dios sabe por qué!".

Karina Banda, Ninel Conde y más famosas se unieron a la pena que siente la artista, quien ha dicho que "según su doctor, podrá continuar la gira para las próximas fechas en Texas este 7, 8 y 9 de junio".

Chiquis está comprometida con el fotógrafo Emilio Sánchez desde el 29 de mayo de 2023.