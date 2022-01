Chikybombom confiesa que no siempre está de "buenas": vive en constante lucha contra la depresión

Lissette Eduardo Cleto, mejor conocida como Chikybombom, se sinceró sobre la enfermedad que ha vencido en varias ocasiones, pero de la que tiene que estar pendiente para no dejarse sumergir una vez más. "Con toda la 'guasacaca' y felicidad que tengo, lucho todos los días de mi vida por no abrirle las puertas a la depresión porque ella no te avisa".