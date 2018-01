Estrangulación y abuso sexual: las bases de la denuncia de Chikybombom contra su exnovio

Chikybombom ‘La Pantera’, de 29 años, publicó un comunicado en sus redes sociales poco antes de que su exnovio por los últimos tres años, Diokle Verón, hablara con las cámaras de Primer Impacto sobre la demanda que ella le interpuso en noviembre.

“A pesar de que soy una mujer intrépida y graciosa en las redes sociales, también tengo corazón. Yo no estoy acostumbrada a estar involucrada en estos tipos de asuntos legales, ya que vengo de una familia en la que se me han enseñado valores y respeto hacia los demás. Desafortunadamente, las cosas que puedan hacer o decir terceros, tratando de hacer daño, me afectan”, cita el documento.



La artista dominicana logró una orden de restricción contra su expareja, luego de haber acusado a Diokle de abuso sexual, estrangulación y robo de identidad, entre otras cosas.



Chikybombom se quitó la peluca para dejar que bailara la verdadera Lissette Eduardo El baile que Chikybombom realizó en la quinta gala de Mira Quién Baila fue liberador para ella, pues significó salir de una cárcel en la que estuvo atrapada. Cuando le presentaron el concepto con el que tenía que bailar, Chikybombom no estaba muy convencida. "Mi vida fue una cárcel y no me gusta recordar eso", le dijo al coreógrafo Rodrigo Basurto. La participante relató que hace siete años, cuando su hijo Cartier tenía solo cuatro meses de edad, el padre del bebé fue apresado. Chiky cayó en una fuerte depresión, pues el papel de madre soltera fue sumamente difícil para ella. Chikybombom contó que pasó momentos económicamente duros, pero hizo todo lo posible por salir adelante. "La depresión por la que yo estaba pasando era esa cárcel", reveló la concursante. Actualmente, Lissette Eduardo cuenta con el apoyo de una pareja que le ayudó a superar su depresión. "Yo sé que afuera hay muchas mujeres y personas pasando por lo que yo pasé", le dijo a Javier Poza, esperando poder inspirarlas como lo hace en sus videos de las redes sociales. La decisión de quitarse la peluca tuvo una razón de ser. "En este baile quería ser transparente, quería demostrarle a la gente cómo salí de la cárcel en la que vivía", le dijo al conductor. En este baile, el público pudo conocer a la mujer que está detrás del personaje de Chikybombom: "Yo quería ser yo, quería ser Lissette".



“En este momento no me siento preparada psicológicamente para hacer alguna declaración, lo único que puedo decir es que, para cualquier mujer, estas situaciones no son fáciles. ¡Dígale no a la violencia!”, dijo Lissette Eduardo, nombre real de la ‘influencer’.

En la entrevista que concedió Diokle, de 36 años, dijo que “yo nunca he golpeado a nadie, yo nunca he tenido un problema físico con ninguna mujer, yo nunca he cometido un delito con un niño, por eso me siento totalmente seguro de que va a salir bien lo que va a suceder en la corte”.

El programa Despierta América mostró imágenes exclusivas del momento en que las autoridades neoyorquinas escoltaron a Diokle desde su casa hasta un vehículo sin identificación.



“Vinieron a investigarme supuestamente por algo nuevo que se está ahora acusando a mi persona, no sé en realidad de qué se trata (…), yo soy inocente de todo lo que a mí se me ha acusado”, dijo Diokle Verón a las cámaras.

La pareja se enfrentará este jueves en una corte del condado del Bronx en la ciudad de Nueva York.