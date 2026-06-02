César Bono Hijo de actor de Vecinos denuncia discriminación por su orientación: “El problema era quién soy” Leonardo, hijo del actor César Bono, denunció públicamente haber sido “rechazado de un trabajo por ser abiertamente homosexual”. Esto fue lo que dijo en redes.



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Leonardo, uno de los hijos de César Bono, denunció públicamente haber sido discriminado por su orientación sexual.

El actor, de 31 años, compartió su experiencia en su cuenta de Instagram, donde resaltó que comenzaba junio, “mes del orgullo” abrazándose “más que nunca”.

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“Me rechazaron de un trabajo por ser abiertamente homosexual”, escribió el 1 de junio. “Bueno… ni siquiera me rechazaron. Me ghostearon después de hacerme entender que el problema era quien soy y cómo eso podía afectar su proyecto”, precisó el hijo del actor de Vecinos.

“Y honestamente, de cierta manera, agradezco que haya pasado así. Porque yo ya había decidido que no iba a aceptar el proyecto. No quiero sentir que hay partes de mí que estorban”, agregó.

Leonardo Bono dejó claro que el objetivo de hacer pública su experiencia “no era para funar a nadie” ni mucho menos para “atacar” el proyecto sino simplemente compartir externar sus sentimientos.

“De hecho, fue un proceso de audiciones muy bonito. Conocí gente muy talentosa, gente muy linda, y genuinamente era un proyecto del que me emocionaba formar parte. Hasta que llegó el ‘pero’. Me dijeron que habían visto mi Instagram y que había ciertas cosas que quizá tendría que dejar de compartir”, declaró.

“Y al principio lo entendí. De verdad lo entendí. Porque sí, tengo fotos en calzones. Y entiendo perfecto que quizá eso no vaya con cierto tipo de proyectos. Incluso, hablé con ellos. Entendía la preocupación por la naturaleza del proyecto y estaba dispuesto a escuchar y encontrar un punto medio”, dijo.

Leonardo es fruto del segundo matrimonio de César Bono con Patricia Castro. Imagen Leonardo Bono / Instagram



De acuerdo con el hijo de César Bono, fue hasta que llegó a su casa que hizo un balance de la situación y de lo que quería para su carrera, “porque una cosa es cuidar una imagen pública y otra muy distinta es sentir que tu identidad es el problema”.

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“Empezaron a hablar de cómo ciertas partes de mi vida podían generar incomodidad para cierto público. Y ahí entendí que el problema no era una foto. Era yo. Pero cuando te dejan claro que lo que preocupa no es tu trabajo, sino la posibilidad de que la gente vea quién eres fuera del escenario… entiendes perfectamente lo que realmente está pasando”, expresó.

“‘Les encanta lo que hago… pero no les encanta lo que soy’. Tengo 31 años y nunca me habían hecho sentir que ser yo podía costarme oportunidades laborales. Y sé que hay gente que vive esto todos los días. Personas que crecen aprendiendo a esconder partes de sí mismas para caber. Para incomodar menos. Para existir de una manera ‘más fácil’ para los demás. Y quizá por eso me dolió tanto. Porque me hizo darme cuenta de lo privilegiado que he sido”, insistió.

Leonardo Bono concluyó su mensaje con una reflexión, en la que dejó claro que se siente orgulloso de la persona que es.

“Nunca había sentido que tenía que esconderme. Y no quiero empezar a hacerlo ahora. Y, aunque sí me pegó… también me hizo entender qué tipo de espacios quiero para mi vida. Y después de esto, quiero abrazar todavía más quien soy. Y dejar de dar por hecha la libertad con la que he vivido”, sentenció.

Famosos muestran su apoyo a hijo de César Bono

Famosos como Violeta Isfel expresaron su apoyo a Leonardo Bono con frases como: “Lo más hermoso que tienes es tu genuinidad y quien se atreva a pedirte que la ocultes, no es el lugar para quedarse”.

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“¡De lo que se perdieron! Un ser encantador y sumamente talentoso. Con una luz que no habrían necesitado seguidor para iluminarte, así que felicidades, ser fiel y honesto contigo, siempre será el mejor proyecto de tu vida”, señaló la actriz Naidelyn Navarrete.

Leonardo Bono recibió el apoyo de varios famosos. Imagen Leonardo Bono / Instagram