César Bono no puede mover el lado izquierdo de su cuerpo: esta es la razón

El actor, mejor conocido como Frankie Rivers en el programa Vecinos, fue unas de las celebridades que le rindió homenaje a Octavio Ocaña, quien interpretó a su hijo a lo largo de 11 temporadas del show.

Al final de una función de su obra de teatro ‘Defendiendo al cavernícola’, César Bono habló sobre la muerte de su compañero y le pidió al público que le brindaran un minuto de aplausos.

Quiero pedirles que por favor me acompañen, ahora que ni siquiera puedo aplaudir, a aplaudirle a mi amigo Octavio Ocaña un minuto.



¿Por qué César Bono perdió la movilidad?

En 2018 el actor sufrió ocho infartos en el cerebro y según lo que contó en el programa ‘En el minuto que cambió mi vida’ esto lo dejó sin poder mover el lado izquierdo de su cuerpo. También tuvo un infarto en el corazón, pero ese no le dejó secuelas.

Al día siguiente del infarto me levanto, me quiero incorporar de la cama y no pude, porque ya no me funcionaba la pierna, declaró en la entrevista



César Bono detalló que debe tomar medicamentos y realizar terapias físicas para continuar con su vida y que, aunque a veces su situación le desespera, su neuróloga le dijo que tuvo suerte porque no depende de nadie más para continuar con su día a día.

Se puede decir que soy afortunado porque lo mío no fue un infarto en el cerebro, fueron ocho en una noche, y ahí fue cuando la doctora me dijo que me considera afortunado … de estar vivo



En agosto de 2021 César compartió la noticia de que había dado positivo a COVID-19, por lo que se vio obligado a aislarse, pero se recuperó sin ninguna complicación. Sin embargo, la enfermedad llevó al actor de 70 años a reflexionar sobre su vida, de lo que habló en el programa ‘Sale el sol’.

… lo que me hizo sentir muy mal, y ahí volvemos a mi vocación, fue el dejar de trabajar porque definitivamente yo nací para eso, para llevar a ustedes sonrisas, llevarles a ustedes la capacidad de reflexionar.