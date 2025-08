Ceci Galliano hace tajante petición ante supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva

Cecilia Galliano hizo tajante petición a quienes insisten en preguntarle por las supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva.

La actriz pidió ante las cámaras de ‘Venga la Alegría’ que dejen de involucrarla e interrogarla sobre el asunto que solamente concierne a la expareja.

“Yo no tengo ningún problema en que ustedes me pregunten lo que quieran, porque yo lo que quiera voy a responder también. Me agrede que tú me digas que no soy empática por una declaración de alguien que no conozco, que no soy amiga, porque le metieron un cuerno o no, no lo sé. No creo que no sea empática por eso”, respondió en la emisión del 29 de abril.

La intérprete argentina insistió en que no quería “meterse” en temas que no le corresponden, ya que no son su “historia”. Asimismo, insistió en que considera que, si se ha visto involucrada, es solo porque defendió “una amistad” de la que no hubo reciprocidad.

“No me quiero meter en algo que no me corresponde a mí. O sea, que no es mi tema, no es mi historia. Me comí un trance de otras personas que yo no tenía mucho que ver. Creo que fue porque defendí una amistad. No hubo de la otra parte una... reciprocidad de lo que estaba pasando y creo que, como que me hicieron carga de cosas que yo no tenía nada que ver", insistió.

Aunque renuente a hablar del tema, Cecilia Galliano respondió de manera contundente si consideraba a Gabriel Soto un hombre infiel.

“Uy, no lo sé… eh, uno no puede asegurar esas cosas porque no estuve ahí. Y eso ya creo que es… Bueno, ni sé si fueron infieles conmigo, imagínate que menos voy a saber de otras”, sentenció.

¿Cecilia Galliano no siente “empatía” por Irina Baeva?: así respondió

Durante su encuentro con la prensa mexicana, Cecilia Galliano admitió este 28 de abril no “sentir empatía” por un tema que desconoce, esto luego de ser cuestionada sobre si sentía “empatía” con Irina Baeva, quien acusó en entrevista con Montserrat Oliver haber sufrido violencia psicológica durante su relación con Soto.

“Me quieres llevar por ese lado de la empatía y yo creo que la empatía no es por ser mujer o hombre, la empatía la tenemos que tener por ser seres humanos y como no tengo ni idea de lo que pasa, entonces, no puedo ser empática con alguien que no sé de lo que me están hablando”, señaló.

“Estoy enfocada en trabajar… tengo mucho trabajo. Estoy pasando por una muy bonita racha en donde mis hijos están bien, en donde estoy enfocada en la salud de cierta gente de mi familia, entonces, creo que eso es lo único importante”, concluyó, negándose a confirmar o desmentir si su amistado con Soto quedó fracturada.