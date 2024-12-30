Otro ex de JLo en líos legales: policía habría allanado casa de Casper Smart tras este aviso

Video ¿Se filtra foto comprometedora de JLo en polémica fiesta de ‘Diddy’? Esta es la imagen y lo que se sabe

Casper Smart, quien fuera pareja de Jennifer López durante varios años, se encontraría actualmente en problemas con la justicia.

Este 30 de diciembre, TMZ reporta que, de acuerdo con “fuentes policiales”, las autoridades presuntamente recibieron un aviso de que el coreógrafo tenía “un cultivo de cannabis en su casa de Los Ángeles”.

Policía habría allanado la propiedad de Casper Smart

Según el medio, ante la alerta, alegadamente la policía obtuvo una orden de allanamiento, la cual “le entregaron” a Casper Smart “poco antes de las 9 a.m. del 23 de diciembre”.

Supuestamente, procedieron ese mismo día con la inspección de la residencia, en la que se habrían encontrado en ese momento el bailarín y “una mujer”.

Mientras registraban la propiedad, agentes presuntamente localizaron “una operación de cultivo de tamaño pequeño a mediano” de la mencionada planta.

Pese al descubrimiento, el ex de Jennifer López no habría sido detenido; sin embargo, “lo citaron y liberaron en el lugar de los hechos”.

El caso aparentemente se envió a la Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles, que determinará si Smart será acusado oficialmente por este asunto.

Entre tanto, la noche de este domingo 29, él mostró en sus historias de Instagram que está en Las Vegas con Michelle Saules, quien sería su novia.

Casper y la intérprete de ‘On the floor’ comenzaron a salir en octubre de 2011, después de que ella se separa de Marc Anthony, retoma People.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, ellos pasaron rompimientos y regresos. Rompieron definitivamente en agosto de 2016.

Al respecto, dos meses más tarde, un informante le indicó a la revista que la actriz decidió dejarlo debido a sus infidelidades.

“Ella lo echó porque la engañó y lo atrapó. Sucedió hace dos años y él prometió que nunca lo volvería a hacer, y una vez que lo hizo, ella terminó”, contó el ‘insider’.

Sean ‘Diddy’ Combs, otro ex de JLo, en prisión

Casper Smart no es el primer ex de Jennifer López en líos con la justicia, Sean ‘Diddy’ Combs permanece en la cárcel desde el pasado mes de septiembre.

El magnate de la música está siendo imputado por presunto tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución.

La estrella de ‘Selena’ salió con el rapero entre 1999 y 2001. En 2003, ella le compartió a Vibe que mientras estuvo en ese romance “no paraba de llorar” y que “sabía” que él no le “era fiel”.