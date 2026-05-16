Carolina Sandoval Hija de Carolina Sandoval hace su primera comunión: así fue el emotivo evento Amalia Victoria hizo la primera comunión y sus dos padres estuvieron presentes. La Venenosa compartió imágenes de la emotiva ceremonia y de la divertida celebración.



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Carolina Sandoval cumplió un sueño este 16 de mayo al ver a su hija y a su sobrino hacer la primera comunión juntos.

"Mi hermana y yo soñamos con este día… nuestros hijos juntos haciendo la primera comunión", escribió la venezolana en una emotiva publicación en Instagram en la que ambos niños caminan rumbo al altar.

Amalia Victoria estuvo acompañada de sus dos padres. Imagen Carolina Sandoval/Instagram

'La Venenosa' utilizó las redes sociales para compartir su felicidad y agradecimiento por este especial momento para su familia.

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"Hoy en otro de tus días especiales Amalia Victoria, siempre con Dios por delante iluminando nuestros pasos y de la mano de gente bonita", escribió en un primer mensaje.

"Sé que los tiempos de Dios son perfectos, aunque muchas veces el alma no logre comprenderlos de inmediato… Miren lo que es la vida y cómo, sin darnos cuenta, las memorias se convierten en tesoros del corazón".

Amalia Victoria y su abuela; Carolina y su hija mayor Bárbara Camila. Imagen Carolina Sandoval/Instagram

Lamentó que su padre no estuviera presente en un momento familiar tan importante para ella.

"Y aunque sé que mi padre ahora vive en otra dimensión, más cerca de Dios y de la eternidad, no les voy a negar que hoy tengo el corazón arrugado… pero también profundamente agradecida por haber tenido el privilegio de amar y ser amada por él".

Nick Hernández presente en el evento

A pesar de los problemas que tuvieron en el pasado, Nick Hernández estuvo presente y fue testigo de cómo su hija hizo la primera comunión en la iglesia.

"En un día muy especial mamá y papá tienen que estar… Gracias a todos por su cariño", escribió Carolina en Instagram al lado de una foto en la que aparece junto a su hija y su ex.

Después de la ceremonia religiosa, Amalia Victoria fue celebrada en una cafetería de Coral Gables en la que se divirtió a lo grande.