Carolina Sandoval Hija mayor de ‘La Venenosa’ recurre al bótox a sus 22 años: revela por qué lo hace tras críticas Bárbara Camila publicó un video en el que se le ve sometiéndose al tratamiento, por lo que usuarios de redes sociales la señalaron. Después de los comentarios, ella aclaró la razón.



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Video Hija mayor de ‘La Venenosa’ se pronuncia tras irse de casa en medio del divorcio de su madre

Bárbara Camila, hija mayor de Carolina Sandoval ‘La Venenosa’, reveló luego de ser blanco de criticas la razón por la que recurre a al bótox a sus 22 años.

Este 14 de abril, la primogénita de la querida presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! subió a su cuenta de Instagram un video de la cita que ella y su abuela, Amalia Guzmán, tuvieron con el especialista.

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“Bótox ‘date’ con la abuela’”, fueron las palabras que la creadora de contenido colocó en la descripción para acompañar su ‘post’.

En la grabación se puede ver que el doctor Daniel Campos le aplicó a Bárbara la neurotoxina en la mandíbula mientras que a la madre de la conductora se lo colocó en la zona de los ojos y en la frente.

Pese a la felicidad que es evidente en la ‘influencer’ durante la grabación, la sección de comentarios de su publicación se llenó de críticas.

“Tan joven poniéndose bótox”, “Nada más falta que lleve a la hermana pequeña también”, “¿A esa edad?” y “Hace rato se está inyectando la cara. La veré en cinco años más, por Dios”, son algunos de los mensajes que le escribieron.

Hija de ‘La Venenosa’ aclara por qué usa bótox

Tras la ola de señalamientos, Bárbara Camila rompió el silencio al esclarecer la razón por la que le ponen el compuesto, usualmente utilizado para reducir o suavizar arrugas.

“Es sólo por mi bruxismo, eso es todo”, respondió a una usuaria de la plataforma que le recomendó no darle ese tratamiento a su piel.

A otra internauta, le explicó que únicamente se lo han administrado “para el músculo masetero”: “De verdad, no duele”.

Finalmente, en contestación a otra persona, ella aseveró que le “encanta” este procedimiento para su afección, en la que involuntariamente se rechinan los dientes.