Carolina Sandoval

Hija mayor de ‘La Venenosa’ recurre al bótox a sus 22 años: revela por qué lo hace tras críticas

Bárbara Camila publicó un video en el que se le ve sometiéndose al tratamiento, por lo que usuarios de redes sociales la señalaron. Después de los comentarios, ella aclaró la razón.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Hija mayor de ‘La Venenosa’ se pronuncia tras irse de casa en medio del divorcio de su madre

Bárbara Camila, hija mayor de Carolina Sandoval ‘La Venenosa’, reveló luego de ser blanco de criticas la razón por la que recurre a al bótox a sus 22 años.

Este 14 de abril, la primogénita de la querida presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! subió a su cuenta de Instagram un video de la cita que ella y su abuela, Amalia Guzmán, tuvieron con el especialista.

PUBLICIDAD

“Bótox ‘date’ con la abuela’”, fueron las palabras que la creadora de contenido colocó en la descripción para acompañar su ‘post’.

Más sobre Carolina Sandoval

¿Hija de La Venenosa está en situación delicada? La presentadora aclara su estado
0:55

¿Hija de La Venenosa está en situación delicada? La presentadora aclara su estado

Univision Famosos
‘La Venenosa' responde desde la bañera y en bikini a quienes dicen que "ya le dio el rebote"
0:58

‘La Venenosa' responde desde la bañera y en bikini a quienes dicen que "ya le dio el rebote"

Univision Famosos
‘La Venenosa’ protagoniza apasionado ‘beso’ con Marcus Ornellas en vivo: “Nací para besar”
0:55

‘La Venenosa’ protagoniza apasionado ‘beso’ con Marcus Ornellas en vivo: “Nací para besar”

Univision Famosos
'La Venenosa' toma importante decisión tras la captura y arresto de Maduro: "No quiero drama"
0:22

'La Venenosa' toma importante decisión tras la captura y arresto de Maduro: "No quiero drama"

Univision Famosos
Maduro capturado: Marjorie, Montaner, Baute y más famosos reaccionan a su detención
2 mins

Maduro capturado: Marjorie, Montaner, Baute y más famosos reaccionan a su detención

Univision Famosos
De Ángela Aguilar y Belinda a Carolina Sandoval: los looks de las famosas para recibir el Año Nuevo 2026
1 mins

De Ángela Aguilar y Belinda a Carolina Sandoval: los looks de las famosas para recibir el Año Nuevo 2026

Univision Famosos
De Ángela Aguilar a Karol G: los looks más glamorosos en la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2025
1:00

De Ángela Aguilar a Karol G: los looks más glamorosos en la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2025

Univision Famosos
'La Venenosa' deslumbra como la "queen de la papaya" en la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2025
1:00

'La Venenosa' deslumbra como la "queen de la papaya" en la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2025

Univision Famosos
Carolina Sandoval y su ex se reúnen en la corte y no sale bien… esto pasó
1:01

Carolina Sandoval y su ex se reúnen en la corte y no sale bien… esto pasó

Univision Famosos
‘La Venenosa’ sufre incómodo reencuentro con su ex: “Recibí bastantes comentarios despectivos”
2 mins

‘La Venenosa’ sufre incómodo reencuentro con su ex: “Recibí bastantes comentarios despectivos”

Univision Famosos

En la grabación se puede ver que el doctor Daniel Campos le aplicó a Bárbara la neurotoxina en la mandíbula mientras que a la madre de la conductora se lo colocó en la zona de los ojos y en la frente.

Pese a la felicidad que es evidente en la ‘influencer’ durante la grabación, la sección de comentarios de su publicación se llenó de críticas.

“Tan joven poniéndose bótox”, “Nada más falta que lleve a la hermana pequeña también”, “¿A esa edad?” y “Hace rato se está inyectando la cara. La veré en cinco años más, por Dios”, son algunos de los mensajes que le escribieron.

Hija de ‘La Venenosa’ aclara por qué usa bótox

Tras la ola de señalamientos, Bárbara Camila rompió el silencio al esclarecer la razón por la que le ponen el compuesto, usualmente utilizado para reducir o suavizar arrugas.

“Es sólo por mi bruxismo, eso es todo”, respondió a una usuaria de la plataforma que le recomendó no darle ese tratamiento a su piel.

A otra internauta, le explicó que únicamente se lo han administrado “para el músculo masetero”: “De verdad, no duele”.

Finalmente, en contestación a otra persona, ella aseveró que le “encanta” este procedimiento para su afección, en la que involuntariamente se rechinan los dientes.

Bárbara Camila, hija de 'La Venenosa', aclaró por qué recurré al bótox.
Bárbara Camila, hija de 'La Venenosa', aclaró por qué recurré al bótox.
Imagen Bárbara Camila/Instagram
Relacionados:
Carolina SandovalHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
LALOLA
Gratis
El candidato honesto
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX